Πούτιν για τον θάνατο του Πριγκόζιν: «Ήταν ταλαντούχος επιχειρηματίας» (vid)

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έσπασε τη σιωπή του μετά το αεροπορικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον Πριγκόζιν, έναν πολέμαρχο που μετατράπηκε σε στασιαστή. Το περιστατικό προκάλεσε εκτεταμένες εικασίες σχετικά με την εμπλοκή του Πούτιν στον θάνατο του πρώην ηγέτη της ομάδας Βάγκνερ, ο οποίος είχε εξεγερθεί κατά του Κρεμλίνου τον Ιούνιο.

Αναφερόμενος στο θέμα κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Ντένις Πούσιλιν, τον διορισμένο επικεφαλής της ρωσικής κατοχικής διοίκησης στην περιοχή Ντονέτσκ της Ουκρανίας, ο Πούτιν τόνισε τη σημασία της αναμονής των αποτελεσμάτων της έρευνας που θα διεξαχθεί από τις ρωσικές αρχές. Δήλωσε: «Ο επικεφαλής της Ερευνητικής Επιτροπής της Ρωσίας μου έδωσε αναφορά για το περιστατικό. Ξεκίνησαν έρευνα και θα καταλήξει σε συμπέρασμα. Ας δούμε τι θα πουν οι ερευνητές».

Μοιραζόμενος την προσωπική του ιστορία με τον Πριγκόζιν, ο Πούτιν αναφέρθηκε στη μακρόχρονη γνωριμία τους που χρονολογείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Περιέγραψε τον Πριγκόζιν ως μια πολύπλοκη προσωπικότητα, αναγνωρίζοντας τα ποικίλα επιτεύγματα και τα περιστασιακά λάθη του. Ο Πούτιν αναγνώρισε τα πολύπλευρα ταλέντα του Πριγκόζιν, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής του σε διάφορες βιομηχανίες, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τα πολύτιμα μέταλλα, τόσο εντός της Ρωσίας όσο και στο εξωτερικό, ιδίως στην Αφρική.

