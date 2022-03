“Φωτιά” στα social media έβαλε το μπουφάν που φορούσε ο Πούτιν

Σύμφωνα με τη Daily Mail ο 69χρονος Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε στη σκηνή του κατάμεστου σταδίου Λουζίνσκι της Μόσχας φορώντας ένα λευκό ζιβάγκο κι ένα μπουφάν της ιταλικής φίρμας Loro Piana.

Το… πανωφόρι του δεν πέρασε ωστόσο απαρατήρητο αφού πήραν «φωτιά» τα social media για το κόστος του που αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ρούβλια (12.000 ευρώ), ποσό υπερδιπλάσιο του μέσου ετήσιου μισθού των Ρώσων την περασμένη χρονιά.

for perspective, the jacket that Putin is wearing is more than what the average Russian family makes …. in a year. while the economy is crashing hard.

— Sophie (@PepperGii) March 19, 2022