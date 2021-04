Πουλούσε ναρκωτικά για να πάει το καλύτερο ταξίδι του μέλιτος

H Τέρι Ρένγουικ προετοίμαζε χρόνια τον ιδανικό μήνα του μέλιτος με τον σύζυγό της και για να το καταφέρει… πουλούσε ναρκωτικά!

Είχε όνειρο ζωής να κάνει έναν αξέχαστο μήνα του μέλιτος. Βρήκε τη λύση στην πώληση ναρκωτικών και συγκεκριμένα ηρωίνης και κοκαΐνης. Κατάφερε να βγάλει περισσότερες από 60.000 βρετανικές λίρες, αλλά εν τέλει έγινε αυτό που φοβόταν. Τη συνέλαβαν.

Η Τέρι Ρένγουικ ήταν έτοιμη να παντρευτεί τον περασμένο Σεπτέμβριο και να φύγει για το ταξίδι που είχε σχεδιάσει με τα λεφτά από τα παράνομα κέρδη της. Αντ’ αυτού πήγε μια βόλτα μέχρι το δικαστήριο, αφού έγινε αντιληπτή. Ο εισαγγελέας Φρανκ Ντίλον, ανέφερε ότι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο σπίτι της στις 16 Ιουλίου και την έπιασαν να βρίσκεται στο μπάνιο και να πετά τις ουσίες στην τουαλέτα.

Η 29χρονη καλείται να επιστρέψει 300 βρετανικές λίρες, καθώς παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της έχει δεσμευτεί για το ταξίδι.

Σημειώνεται, ότι οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο σπίτι της, καθώς ήταν η τελευταία ημέρα άδειάς της για μια προηγούμενη δίκη για ναρκωτικά.

Ο δικαστής διέταξε τη Ρένγουικ να πληρώσει μέσα στους επόμενους τρεις μήνες το πρόστιμο, ειδάλλως θα αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης ακόμη δύο εβδομάδων. Στην απολογία της, είπε ότι το έκανε μόνο και μόνο για να πάει το ταξίδι των ονείρων της.

Crack cocaine bride-to-be made £60k selling drugs to pay for her honeymoonhttps://t.co/ey14jgB4U1 pic.twitter.com/7KtihC6OyG

— Daily Star (@dailystar) April 14, 2021