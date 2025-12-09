Πού βρίσκεται η ωραιότερη ορεινή διαδρομή της Πελοποννήσου

Η παλιά εθνική οδός E82, η οποία ξεκινά από την Πύλο και φτάνει στη Σπάρτη προσφέρει την ωραιότερη ορεινή διαδρομή της Πελοποννήσου, με μαγευτικά φαράγγια, έλατα και θέα στον Μεσσηνιακό κόλπο.

Η Ελλάδα είναι γεμάτη ορεινές διαδρομές που ξεχωρίζουν για τις εικόνες που προσφέρουν. Από τα φαράγγια της Κρήτης μέχρι τις κορυφές της Πίνδου, κάθε περιοχή έχει το δικό της μοναδικό φυσικό αποτύπωμα. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες διαδρομές που ξεχωρίζουν όχι μόνο για την ομορφιά τους, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζουν τοπίο, ιστορία και οδική απόλαυση σε μια ενιαία, καθηλωτική εμπειρία.

Αυτό ισχύει περισσότερο από κάθε άλλη περίπτωση για μια συγκεκριμένη διαδρομή που πολλοί ταξιδιώτες χαρακτηρίζουν μια από τις πιο μαγευτικές της Ελλάδας. Η ποικιλομορφία του τοπίου, οι εναλλαγές στο υψόμετρο, οι απότομες πλαγιές, τα έλατα και οι μυρωδιές του Ταΰγετου δημιουργούν ένα σκηνικό που δύσκολα ξεχνάς, ακόμη κι αν το έχεις διασχίσει μόνο μία φορά. Ο λόγος για την παλιά εθνική οδό E82, η οποία ξεκινά από την Πύλο και φτάνει στη Σπάρτη αφού περάσει από την Καλαμάτα.

Η παραπάνω διαδρομή έχει μήκος 60 χιλιόμετρα και χαρακτηρίζεται από τις πολλές διαδοχικές στροφές αλλά και τη μεγάλη διαφορά σε υψόμετρο που έχει από την αρχή μέχρι και το τέλος της. Το ψηλότερο σημείο που θα βρείτε στη διαδρομή είναι η ορεινή διάβαση Λαγκάδας στα 1.350 μ. υψόμετρο. Οι ταξιδιώτες θα βρουν στο δρόμο τους δύο φαράγγια αλλά και το πανέμορφο και γεμάτο έλατα δάσος του Ταΰγετου, έπειτα από το οποίο ακολουθεί η θέα του Μεσσηνιακού κόλπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πέρασμα Λαγκάδας έχει ειδικούς χώρους στάθμευσης όπου υπάρχουν ειδικές πινακίδες για την πανίδα και τη χλωρίδα της περιοχής, ενώ αλησμόνητη μένει η διέλευση μέσα από ένα εντυπωσιακό τούνελ, όπως και οι βραχώδεις σχηματισμοί που συνθέτουν ένα μεθυστικής ομορφιάς τοπίο.

Η περιοχή της Λαγκάδας είναι γνωστή και στους λάτρεις της αναρρίχησης, αφού από το 1999 μέχρι σήμερα έχουν διανοιχθεί περισσότερες από 120 διαδρομές, όλων των βαθμών δυσκολίας, μοιρασμένες σε 5 πεδία. Ο δρόμος βρίσκεται σε γενικές γραμμές σε κακή κατάσταση και για να κάνετε τη διαδρομή θα χρειαστείτε λίγο πάνω από μία ώρα, ή και περισσότερη, αν αφιερώσετε το χρόνο που αρμόζει στο τοπίο και τις φωτογραφίες που θα θέλετε να τραβήξετε.

Πηγή: carandmotor.gr