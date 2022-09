Ποτσέκο: Τι μου είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όταν πήδηξα στην αγκαλιά του

Ο Ποτσέκο είχε πηδήξει στην αγκαλιά του «Greek Freak» αλλά κανείς δεν γνώριζε τι τού είχε πει τότε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέχρι που το αποκάλυψε ο ίδιος ο Ιταλός σε εκδήλωση.

Let's make this the most viral post of #EuroBasket 2022 pic.twitter.com/HpdufxNtkP

— #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 11, 2022