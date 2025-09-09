Ποταμούλα Αγρινίου: Με μεγαλοπρέπεια η εορτή της Γέννησης της Θεοτόκου στον Ομώνυμο Ιερό Ναό

Με κάθε μεγαλοπρέπεια η Ποταμούλα Αγρινίου τίμησε την εορτή Γέννησης της Θεοτόκου στον Ομώνυμο Ιερό Ναό.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, εορτή του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου γιόρτασε και εφέτος πανηγυρικά ο ομώνυμος Ιερός Ναός στον συνοικισμό Κελανίτη Ποταμούλας.

Την θεία Λειτουργία τέλεσαν οι ιερείς π. Βλάσιος Χριστοδούλου, π. Θωμάς Ντούπης, π. Φώτιος Σοφρώνης και ο εφημέριος της ενορίας της Ποταμούλας π. Ευστάθιος Τσιτσιβός, ο και οικοδεσπότης της εορτής.

Το ιερό αναλόγιο διακόνησαν οι ιεροψάλτες Χρήστος Μάλαινος, οι Γεώργιος Σωφρόνης και Γεώργιος Χρυσαυγής.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Θεολόγος και Φιλόλογος κ. Φώτιος Μάλαινος

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας πραγματοποιήθηκε περιφορά της ιεράς εικόνος του Γενεσίου της Θεοτόκου και πέριξ του Ιερού Ναού με επικεφαλής τους ιερείς ακολουθούντες τους πολυάριθμους πιστούς, που με μεγάλη ευλάβεια και κατάνυξη συμμετείχαν σ' αυτή.

Μετά τo αντίδωρο στους πιστούς προσφέρθηκαν γλυκά από κυρίες της ενορίας.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους και όλες που συνέβαλαν ποικιλοτρόπως στη διοργάνωση της πανηγύρεως.

Και του χρόνου με υγεία, χαρά και κάθε ευλογία από την Παναγία μητέρα μας.

XM.