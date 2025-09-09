Ποταμούλα Αγρινίου: Με μεγαλοπρέπεια η εορτή της Γέννησης της Θεοτόκου στον Ομώνυμο Ιερό Ναό

Ποταμούλα Αγρινίου: Με μεγαλοπρέπεια η εορτή της Γέννησης της Θεοτόκου στον Ομώνυμο Ιερό Ναό
Με κάθε μεγαλοπρέπεια η Ποταμούλα Αγρινίου τίμησε την εορτή Γέννησης της Θεοτόκου στον Ομώνυμο Ιερό Ναό.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, εορτή του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου γιόρτασε και εφέτος πανηγυρικά ο ομώνυμος Ιερός Ναός στον συνοικισμό Κελανίτη Ποταμούλας.

Την θεία Λειτουργία τέλεσαν οι ιερείς π. Βλάσιος Χριστοδούλου, π. Θωμάς Ντούπης, π. Φώτιος Σοφρώνης και ο εφημέριος της ενορίας της Ποταμούλας π. Ευστάθιος Τσιτσιβός, ο και οικοδεσπότης της εορτής.

Το ιερό αναλόγιο διακόνησαν οι ιεροψάλτες Χρήστος Μάλαινος, οι Γεώργιος Σωφρόνης και Γεώργιος Χρυσαυγής.

Τον θείο λόγο κήρυξε ο Θεολόγος και Φιλόλογος κ. Φώτιος Μάλαινος

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας πραγματοποιήθηκε περιφορά της ιεράς εικόνος του Γενεσίου της Θεοτόκου και πέριξ του Ιερού Ναού με επικεφαλής τους ιερείς ακολουθούντες τους πολυάριθμους πιστούς, που με μεγάλη ευλάβεια και κατάνυξη συμμετείχαν σ' αυτή.

Μετά τo αντίδωρο στους πιστούς προσφέρθηκαν γλυκά από κυρίες της ενορίας.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους και όλες που συνέβαλαν ποικιλοτρόπως στη διοργάνωση της πανηγύρεως.

Και του χρόνου με υγεία, χαρά και κάθε ευλογία από την Παναγία μητέρα μας.

XM.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή που ο ισχυρός σεισμός στην Εύβοια «χτύπησε» στο στούντιο του Mega

Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή που ο ισχυρός σεισμός στην Εύβοια «χτύπησε» στο στούντιο του Mega

Την ώρα της δόνησης από τον ισχυρό σεισμό στην Εύβοια αντιλήφθηκε η Νίκη Λυμπεράκη, που βρισκόταν στο στούντιο του Mega για την εκπομπή «Μεγάλη Εικόνα»

09 Σεπ 2025

Ετικέτες: Αγρίνιο, ΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, εορτή, Ποταμούλα Αγρινίου

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;