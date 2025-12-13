Πόσο αγροτικός είναι ο δήμος Αγρινίου. Το θέμα δεν είναι επίκαιρο λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που λαμβάνουν χώρα αυτή την περίοδο σε κάθε άκρη της χώρας. Το θέμα είναι διαχρονικό καθώς ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας μειώνεται συνεχώς τις τελευταίες τρεις τέσσερις δεκαετίες.

Παράλληλα σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον από την περίοδο που η χώρα μπήκε στην κρίση των μνημονίων συζητάμε για το παραγωγικό μοντέλο, χωρίς βέβαια πολλά πράγματα να έχουν αλλάξει. Αυτή η συζήτηση περί παραγωγικού μοντέλου έχει γίνει και γίνεται πολύ συχνά στο Αγρίνιο και στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς μετά την εγκατάλειψη της μονοκαλλιέργειας του καπνού δεν βρέθηκε κάτι που να αντικαταστήσει την αξία που είχε για την περιοχή η καπνοκαλλιέργεια στο τοπικό παραγωγικό μοντέλο. Έτσι λοιπόν σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ο τριτογενής τομέας, τομέας των υπηρεσιών δηλαδή, είναι υπερδιογκωμένος, όχι βέβαια μόνο στην πόλη του Αγρινίου αλλά και στην περιφέρεια του δήμου. Με βάση τα στοιχεία παρουσιάστηκαν πρόσφατα από τους μελετητές του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για τους δήμους Αγρινίου και Θέρμου προκύπτουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά με την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.

Παρενθετικά να αναφέρουμε πως είναι αυτονόητο πως όταν θες να κάνεις το πολεοδομικό – χωροταξικό σχεδιασμό μιας περιοχής, πρέπει φυσικά να λάβεις υπ’ όψιν τις δημογραφικές προοπτικές για να δεις πχ. αν και σε τι βαθμό χρειάζονται επεκτάσεις του σχεδίου πόλης και να δεις την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής για να καθορίσεις χρήσεις γης.

Φυσικά δεν προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι στην πόλη του Αγρινίου σχεδόν το 80% της οικονομικής δραστηριότητας αφορά τον τριτογενή τομέα, αλλά το γεγονός ότι σε μόνο δύο Δημοτικές Ενότητες της περιφέρειας του Δήμου, στο Αγγελόκαστρο και στην Μακρυνεία ο πρωτογενής τομέας υπερτερεί του τριτογενούς. Στη Δημοτική Ενότητα Αγγελοκάστρου το 47, 86% της οικονομικής δραστηριότητας αφορά τον πρωτογενή τομέα ενώ το 39,74% αφορά τον τριτογενή τομέα. Στην Μακρυνεία το 46,1% της οικονομίας είναι στον πρωτογενή τομέα και τον43,81% στο τριτογενή. Σε όλες τις λοιπές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγρινίου υπερτερεί και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά ο τριτογενής τομέας. Όταν σκέφτεται κανείς τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Αρακύνθου ο νους του πηγαίνει στις καλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή. Κι όμως το 52% της δραστηριότητας αφορά τον τριτογενή τομέα και μόνο το 35% των πρωτογενή. Εξίσου εντυπωσιακή είναι η εικόνα που προκύπτει για τη Δημοτική Ενότητα Θεστιέων 20% της οικονομικής δραστηριότητας να αφορά τον πρωτογενή τομέα και το 62,8% τον τριτογενή τομέα. Στη Δημοτική Ενότητα Παραβόλας η εικόνα είναι ελαφρώς καλύτερη, αλλά και πάλι ο τριτογενής τομέας υπερτερεί με 51% έναντι 35% του πρωτογενούς τομέα.

Με αφορμή λοιπόν την τοπική οικονομία, ας πάμε πάλι πίσω στην μεγάλη εικόνα. Παρά τη χρεοκοπία του 2010, επήλθε κάποια αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας συνολικά; Κάποια βελτίωση;

