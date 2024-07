Πως το Αγρίνιο θα γινόταν… θερμοκοιτίδα κοινωνικών επιχειρήσεων

Κάπου 15 χρόνια μετά η… Θερμοκοιτίδα για Κοινωνικές επιχειρήσεις και το Επιστημονικό Πάρκο της Πάτρας αναζητούνται σε σχέση με τις αναπτυξιακές ανάγκες στο σύνολο της Δυτικής Ελλάδας

Πως το Αγρίνιο, σύμφωνα με την εφημερίδα "Συνείδηση", θα γινόταν… θερμοκοιτίδα κοινωνικών επιχειρήσεων. Επίσκεψη του υπουργού στο Επιστημονικό Πάρκο Πάτρα, αλλά χωρίς μετρήσιμο αποτέλεσμα για την Αιτωλοακαρνανία

Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκος Πιερρακάκης επισκέφτηκε την Πέμπτη τις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (ΕΠΠ) όπου τον υποδέχτηκαν o Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, καθ. Βασίλης Λουκόπουλος και τα μέλη του Δ.Σ του ΕΠΠ, Λυκούργος Σταυρουλόπουλος (Περιφερειακός Σύμβουλος) και καθ. Ήρα Αντωνοπούλου (Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικών Επιστημών), συνοδευόμενος από στενούς συνεργάτες του.

Στα πλαίσια αυτής της επίσκεψης δόθηκε έμφαση στις εταιρείες και τα ερευνητικά εργαστήρια που φιλοξενεί, καθώς και στις αναπτυξιακές δράσεις του σχετικά με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (TTO), τα Innovation Hubs, τα προγράμματα Proof of Concept (PoC), αλλά και τα έργα ΕΤΑΚ στα οποία συμμετέχει.

O κ. Κυριάκος Πιερρακάκης εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα επιτεύγματα του Φορέα και των φιλοξενούμενων εταιρειών του, καθώς επισκέφτηκε και κάποιες από τις εγκαταστάσεις αυτών, όπως την Advent Technologies Holdings Inc. και την Think Silicon, an Applied Materials Company.

Το Επιστημονικό Πάρκο στην Πάτρα έχει πολλάκις διαφημιστεί ως ένας προωθητικός μηχανισμός για την καινοτομία στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και πολλά χρόνια πριν εθεωρείτο ότι θα κινούσε δυνάμεις και στην Αιτωλοακαρνανία. Όμως, η σύνδεσή του με την νεολαία, την εργασία και την καινοτομία κάπου 15 χρόνια τώρα είναι σε βαθμό που δεν δικαιολογεί και πολλούς πανηγυρισμούς και παρουσιάσεις σαν αυτή του κ. Πιερρακάκη την Πέμπτη.

Η πιο γνωστή- και με μετρήσιμο αποτέλεσμα-διασύνδεση αυτού του θεσμού με την καινοτομία στην Αιτωλοακαρνανία υπήρξε το μακρινό 2018, όταν μετά από ένα διήμερο αξιολογήσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών είχε ολοκληρωθεί ο 1ος κύκλος του προγράμματος Proof of Concept με την ανακοίνωση των βραβευμένων προτάσεων.

Είχαν υπάρξει 33 προτάσεις από όλη την Ελλάδα και για την αξιολόγησή τους συνέβαλαν 70 αξιολογητές από τα ερευνητικά ιδρύματα και τον παραγωγικό τομέα της χώρας & του εξωτερικού, από τις οποίες επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση οι τρεις καλύτερες.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σε ειδική τελετή που έγινε στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών παρουσία του τότε Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Μπαλαμπάνη, του Προέδρου του ΣΕΒΙΠΑ Πέτρου Μαντά, εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του Αντιπροέδρου του ΤΕΙ καθ. Γιώργου Σαλάχα, του Διευθυντή του ΙΕΧΜΗ κ. Μπουργανού καθώς και πλήθους εκπροσώπων του παραγωγικού τομέα.

Η τελική αξιολόγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής,η οποία περιλαμβάνει και εξειδικευμένα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ, ανέδειξε ως κορυφαία από τις τρεις χρηματοδοτούμενες προτάσεις την «MaGOS-Rehab» (Γρηγόρης Αγριόπουλος) «QUANTA & QUALIA IKE» μια ιδιωτική εταιρεία από το Αγρίνιο.

Επρόκειτο για μια φορητή συσκευή αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (2 γάντια διασυνδεδεμένα με PC) συνοδευόμενη από το σχετικό φύλλο δεδομένων & 3D απεικόνιση του χεριού/δακτύλων που εννοείται ότι θα χρησιμοποιηθεί για αποκατάσταση ασθενών, με τους ειδικούς να καταγράφουν την κίνηση των δακτύλων/χεριών των ασθενών τους και με ασφάλεια, να προτείνουν θεραπεία. Οι πιθανοί χρήστες είναι άτομα που χρειάζονται αποκατάσταση των χεριών η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων είναι επιζώντες εγκεφαλικού επεισοδίου.

Πιο πρόσφατη εμφάνιση για Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας ήταν στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα IURC, όταν ο τότε Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, είχε υποδεχθεί 11 και 12 Μαΐου 2023 την Keru Feng, KeyExpert, η οποία εκπροσωπούσε την Κίνα.

Στόχος της συνάντησης ήταν η προώθηση συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η αγροδιατροφή και οι υδατοκαλλιέργειες, τα πολιτιστικά και δημιουργικά οικοσυστήματα, η γαλάζια οικονομία, η ψηφιοποίηση των ΜμΕ και το ηλεκτρονικό εμπόριο με τις πόλεις Beijing, Zhengzhou,Hangzhou και Dalian.

«Ολοκληρώσαμε τις διαβουλεύσεις και ετοιμάζουμε την επίσημη αποστολή της κινεζικής αντιπροσωπείας στην Π.Δ.Ε. μέσω του προγράμματος IURC της E.E. με τη συνεργασία των Επιμελητηρίων, του Πανεπιστημίου Πατρών, του ΙΝΒΙΣ και άλλων τοπικών φορέων». Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει και σε άλλες πρωτοβουλίες που προωθούν τη συνεργασία με την Κίνα, όπως το επικείμενο Σύμφωνο Συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με την Περιφέρεια Φουτσιάν. Συνεχίζουμε με εξωστρέφεια για την επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα», έλεγε η ανακοίνωση.

Εδώ βρίσκουμε και πάλι το Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας, , πάλι το πρόγραμμα Proof of Concept, σε επίσημη κινεζική επίσκεψη υπό το βλέμμα μάλιστα και τον τριών Επιμελητηρίων της περιοχής, χωρίς όμως να μάθουμε ποτέ κατά πόσον παράχθηκε συγκεκριμένο επίσημο και μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Η… θερμοκοιτίδα

Για να γίνει αντιληπτή η ασυμφωνία μακρόπνοων σχεδίων και αποτελεσμάτων για τις τοπικές κοινωνίες βάσει δομών σαν το ΕΠΠ και βάσει ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αρκεί να θυμηθεί κανείς τις εξαγγελίες από το… 2009, όταν το Αγρίνιο επρόκειτο να γίνει «Θερμοκοιτίδα Κοινωνικών Επιχειρήσεων», με άλλα λόγια επίκεντρο για βιώσιμη γεωργία, το περιβάλλον, την υγεία, τον βιώσιμο τουρισμό, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.α. μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT II

Το σχέδιο ήταν από το Δήμο Αγρινίου σε συνεργασία με το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών στο πλαίσιο του έργου Urban N.O.S.E. που θα έφτιαχνε ένα δίκτυο «αστικών κοινωνικών επιχειρήσεων». Τι θα έκανε το δίκτυο στο Αγρίνιο; Θα υποστήριζε το ξεκίνημα νέων πρωτοβουλιών κοινωνικών επιχειρήσεων με συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τεχνογνωσία, μέσω της δημιουργίας μιας θερμοκοιτίδας κοινωνικών επιχειρήσεων.

Μια σειρά από χώρες της Ε.Ε. και η Νορβηγία και η Ελβετία συμμετείχαν με κάποιες πόλεις που θα συνεργαζόταν… «στους τομείς της αστικής ανάπτυξης και στην ενίσχυση της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 68 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η κοινοτική ενίσχυση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ανέρχεται σε 53 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Το 2016 άνοιξε στο Αγρίνιο η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Επι-χειρών», η οποία είναι συνεταιριστική, για παράδειγμα, ενώ υπήρξαν και κάποιες ακόμα ανάλογες προσπάθειες, μακριά όμως από το να πει κανείς ότι υπήρξε κάτι οργανωμένο και στηριγμένο σε πραγματικές επιχειρηματικές συνθήκες και προοπτικές.

Γιάννης Συμψηρής - Εφημερίδα "Συνείδηση"