Πώς ο 75χρονος σκότωσε τον συγχωριανό του στη Σκύδρα: Τον έσερνε 700 μέτρα με το μηχανάκι

Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες που ανέφερε ο 75χρονος που σκότωσε συγχωριανό του στη Σκύδρα. Θύμα ένας 72χρονος, τον οποίο οι Αρχές εντόπισαν μία εβδομάδα αφότου τα ίχνη του εξαφανίστηκαν στις 16 Αυγούστου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, το απόγευμα της 16ης Αυγούστου ο ηλικιωμένος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα σε βάρος του 72χρονου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Πυρά από καραμπίνα δέχθηκε το θύμα

Ο ίδιος ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι είδε το θύμα, τον πυροβόλησε με καραμπίνα και στη συνέχεια τον έδεσε στο μηχανάκι του και τον έσυρε περίπου για 700 μέτρα. Στη συνέχεια τον πέταξε σε ερημική τοποθεσία.

Σε χωματερή εντοπίστηκε η σορός

Υπέδειξε, δε, το σημείο, όπου εντοπίστηκε το θύμα, σε μία χωματερή. Στους αστυνομικούς φέρεται να υποστήριξε ότι πίστευε πως τον κλέβει, καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του συλληφθέντα σε περιοχή της Πέλλας, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζεύγος υποδημάτων και ρουχισμός. Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ.

Η εξαφάνιση του θύματος είχε δηλωθεί από τους συγγενείς του από τις πρώτες ώρες απουσίας του. Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε στις 25 Αυγούστου το πρωί η σορός του 72χρονου σε περιοχή της Πέλλας.

