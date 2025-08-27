Πώς να πλένετε σωστά τα φρούτα για τα παιδιά σας

Τα φρούτα αποτελούν βασικό κομμάτι μιας υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής και κύρια πηγή βιταμινών, τις οποίες επιζητούμε να προσλαμβάνουν τα παιδιά μας.

.Γι’ αυτό, η ασφαλής κατανάλωσή τους προϋποθέτει ότι έχει προηγηθεί μία σωστή διαδικασία. Και με τη λέξη «διαδικασία» εννοούμε το πλύσιμο, που μπορεί να θεωρείται ως κάτι απλό, αλλά κάθε άλλο παρά απλό είναι.

Σίγουρα έχετε ήδη έναν τρόπο να πλένετε τα φρούτα σας, όμως είστε σίγουροι ότι είναι ο κατάλληλος; Εμείς σάς έχουμε συγκεντρώσει όλα τα μυστικά των ειδικών στην ασφάλεια τροφίμων για το σωστό πλύσιμό τους, το οποίο δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο το νερό, γιατί είναι γεμάτο μικρόβια και επικίνδυνα βακτήρια.

Γιατί το πλύσιμο είναι σημαντικό;

Τα φρούτα μπορεί να αποκτήσουν βακτήρια και μικρόβια από το έδαφος ή το νερό. Τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα, που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία ανάπτυξης μπορεί να παραμείνουν στη φλούδα του φρούτου. Κι ενώ το ξέπλυμα με νερό είναι σίγουρα καλύτερο από το τίποτα, γιατί θα τα απαλλάξει από την πιο χαλαρή βρωμιά, ωστόσο υπάρχουν καλύτερες μέθοδοι και πιο ολοκληρωμένες. Εσείς, διαλέξετε εκείνη που σας βολεύει περισσότερο.

Με λευκό ξίδι

Το ξίδι είναι το νούμερο ένα καθαριστικό στο πλύσιμο των φρούτων διότι έχει αποδεδειγμένα αντιμικροβιακές ιδιότητες. Πώς το χρησιμοποιούμε; Αναμιγνύουμε τρία μέρη νερό με ένα μέρος λευκό ξίδι και αφήνουμε τα φρούτα που θέλουμε να πλύνουμε μέσα στο διάλυμα αυτό για 15 λεπτά. Ξεπλένουμε με νερό και είτε τα καταναλώνουμε αμέσως ή τα αφήνουμε να στεγνώσουν τελείως πριν τα τοποθετήσουμε στο ειδικό συρτάρι του ψυγείου. Μάλιστα, έχει αποδειχθεί ότι φρούτα -όπως για παράδειγμα οι φράουλες- συντηρούνται για περισσότερο καιρό όταν έχουν πλυθεί μέσα σε λευκό ξίδι απ’ όταν πλένονται μόνο με σκέτο νερό.

Με χυμό λεμονιού

Αυτή η μέθοδος λειτουργεί όπως η προηγούμενη με το ξίδι, αφού και ο χυμός λεμονιού έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. Η φυσική του οξύτητα βοηθά στη διάσπαση ορισμένων υπολειμμάτων στα φρούτα. Ανακατεύουμε ένα μέρος χυμό λεμονιού με τρία μέρη νερό. Τρίβουμε απαλά το διάλυμα αυτό επάνω στην επιφάνεια των φρούτων και έπειτα ξεπλένουμε καλά με σκέτο νερό.

Με ελαιόλαδο

Ορισμένα φυτοφάρμακα έχουν ως βάση τους το λάδι, που τα κάνει λιπόφιλα, κάτι που σημαίνει ότι έλκονται από άλλα λίπη. Οπότε, αν αναμίξετε ένα μέρος ελαιόλαδο με δύο μέρη νερό και τρίψετε με αυτό καλά την επιφάνεια των φρούτων και την ξεβγάλετε με νερό θα έχετε ένα αποτελεσματικό πλύσιμο.

Με αλκοόλ

Όπως με το λευκό ξίδι και το χυμό λεμονιού, το αλκοόλ (όπως η βότκα ή το τσίπουρο) θα σκοτώσει και θα ξεπλύνει ταυτόχρονα τα βακτήρια που κρύβονται στην επιφάνεια των φρούτων σας. Για να το πετύχετε ανακατέψτε ένα μέρος αλκοόλ με τρία μέρη νερό. Βυθίστε τα φρούτα μέσα στο διάλυμα για 15 λεπτά και έπειτα ξεπλύνετε πολύ καλά.

Με κουρκουμά

Σύμφωνα με τους ειδικούς στην ασφάλεια τροφίμων, αυτό το μπαχαρικό μπορεί να βοηθήσει στην καθαριότητα των φρούτων με τρίψιμο της επιφάνειάς τους και έχει σπουδαίες αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. Το μόνο μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι το συστατικό αυτό είναι ακριβότερο από τα υπόλοιπα. Πώς θα το χρησιμοποιήσετε; Ανακατέψτε 2-3 κουταλιές της σούπας κουρκουμά με λίγο νερό δημιουργώντας μία πάστα. Απλώστε την πάστα που δημιουργήθηκε στην επιφάνεια του φρούτου χρησιμοποιώντας λίγο χαρτί κουζίνας. Αφήστε τη να δράσει επάνω στο φρούτο για μερικά λεπτά για να σκοτώσει τυχόν μικρόβια κι έπειτα ξεβγάλετε πολύ καλά.

Τι να αποφεύγετε

Το σαπούνι, αν και είναι απόλυτα κατάλληλο και ασφαλές για το πλύσιμο των πιάτων, όταν έρχεται σε επαφή με ορισμένα τρόφιμα μπορεί να αλλοιώσει τη γεύση τους, γι’ αυτό δεν συνιστάται.

Πηγή: cantina.protothema.gr