Πώς η Κέιτ Μπλάνσετ «σχημάτισε» τη σημαία της Παλαιστίνης στις Κάννες

Χαμός στο διαδίκτυο!

Την ώρα που πολλοί στηλιτεύουν το γεγονός πως αρκετά δημόσια πρόσωπα σιωπούν για τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα, η ίδια δήλωσε με αυτόν τον τρόπο ανοιχτά τη στήριξή της στον παλαιστινιακό λαό.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, η ίδια βρέθηκε στο 77ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και συγκεκριμένα στην προβολή της ταινίας «The Apprentice». Το σύνολό της ήταν μαύρο στο μπροστινό μέρος και λευκό πίσω, ενώ η ουρά του κατέληγε σε μια πράσινη απόχρωση, που σε συνδυασμό με το κόκκινο χαλί, παρέπεμπε στη σημαία.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου έξι μήνες η ίδια μίλησε για την Παλαιστίνη ως πρέσβειρα καλής θελήσεως της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η σύρραξη έχει στοιχίσει και εξακολουθεί να στοιχίζει χιλιάδες αθώες ζωές. Ο Ύπατος Αρμοστής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες […] ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους και την άμεση απελευθέρωση όλων των αμάχων που κρατούνται όμηροι» είχε πει.

“The conflict has claimed and is still claiming thousands of innocent lives. UNHCR’s High Commissioner [...] calls for an immediate humanitarian ceasefire and the immediate release of all civilians held hostage.” pic.twitter.com/MdsNfN7wNB

Την αποθεώνουν στο διαδίκτυο

Το Twitter πήρε φωτιά με την εμφάνιση της Μπλάνσετ και τα θετικά σχόλια διαδέχτηκαν το ένα το άλλο, με το κοινό να αποθεώνει την ηθοποιό, που τόλμησε αυτή την κίνηση σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός όπως το Φεστιβάλ Καννών. «Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω η Cate Blanchett» έγραψε ένα χρήστης του Twitter.

When I grow up I want to become Cate Blanchett, and have the subtlety to think the carpet is already red, so I can just wear a black & white dress with green lining to make such a strong point. #cannes2024 pic.twitter.com/5OiJRBOZ5D

— Dr Zahira Jaser (@ZahiraJaser) May 21, 2024