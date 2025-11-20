Πώς η ΔΕΠΑ Εμπορίας χτίζει πολλαπλές πηγές εσόδων στην ενεργειακή αγορά

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και βαθιών αλλαγών στο ενεργειακό τοπίο. Η ανάγκη για ασφάλεια εφοδιασμού, διαφοροποίηση και ευελιξία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Σε αυτό το περιβάλλον, η ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν παραμένει απλός προμηθευτής φυσικού αερίου. Εξελίσσεται σε καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο με παρουσία σε όλα τα κρίσιμα κομμάτια της αλυσίδας – από την προμήθεια και τις υποδομές μέχρι τις ΑΠΕ και τα εναλλακτικά καύσιμα. Το νέο αυτό προφίλ της εταιρείας δημιουργεί πολλαπλές πηγές εσόδων και προσφέρει στη χώρα μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.

Υποδομές που δημιουργούν αξία

Η στρατηγική εξωστρέφειας και διαφοροποίησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας αποτυπώνεται στις μεγάλες ενεργειακές υποδομές που αναπτύσσει και στις οποίες συμμετέχει. Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας–Βουλγαρίας (IGB) και ο Πλωτός Σταθμός Επαναεριοποίησης LNG (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη αλλάζουν τις ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο IGB, με δυνατότητα μεταφοράς 3 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως και δυνατότητα φυσικής αντίστροφης ροής, προσφέρει νέες δυνατότητες τροφοδοσίας, ενώ ο FSRU καθιστά την Ελλάδα κόμβο εισαγωγής LNG για τη ΝΑ Ευρώπη. Πρόκειται για έργα που δεν περιορίζονται στην κάλυψη εγχώριων αναγκών, αλλά ενισχύουν τον περιφερειακό ρόλο της χώρας.

Θερμικό χαρτοφυλάκιο με έμφαση στην αποδοτικότητα

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας επενδύει και στην ηλεκτροπαραγωγή, συνθέτοντας ένα θερμικό χαρτοφυλάκιο που αναμένεται να ξεπεράσει το 1 GW έως το 2029, λειτουργώντας ως μια επιπλέον σημαντική πηγή εσόδων για την εταιρεία. Η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου στη Λάρισα, ισχύος 792 MW και απόδοσης 62,6%, με προϋπολογισμό άνω των 600 εκατ. ευρώ, ενισχύει την επάρκεια και την αποδοτικότητα του ενεργειακού συστήματος, ενώ στηρίζει την τοπική οικονομία. Παράλληλα, οι συμμετοχές της εταιρείας σε μεγάλες θερμικές μονάδες στην Αλεξανδρούπολη (29%, 840 MW) και στο Fier της Αλβανίας (35%, 174 MW) ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα της περιοχής και ενδυναμώνουν τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.

Επένδυση στην πράσινη ενέργεια

Η πορεία προς τις ΑΠΕ δεν αφορά μόνο τη βιωσιμότητα, αλλά και τη δημιουργία νέων εσόδων για την εταιρεία. Στη Δυτική Μακεδονία κατασκευάζεται φωτοβολταϊκό έργο 400 MW, αξίας άνω των 230 εκατ. ευρώ, το οποίο θα ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο πράσινης παραγωγής. Μαζί με άλλα έργα, όπως τα 95 MW στα Φάρσαλα, το χαρτοφυλάκιο της ΔΕΠΑ Εμπορίας αναμένεται να ξεπεράσει το 1 GW. Αυτές οι επενδύσεις προσθέτουν σταθερά και μακροπρόθεσμα έσοδα και παράλληλα στηρίζουν την τοπική ανάπτυξη.

Νέα καύσιμα, νέες προοπτικές

Η στρατηγική διαφοροποίησης δεν σταματά στις ΑΠΕ. Το πρώτο πιλοτικό έργο βιομεθανίου (bio-CNG) σε συνεργασία με τη Φάρμα Χήτας, που τροφοδοτεί το δίκτυο πρατηρίων FISIKON, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα GREENH2ORN, με σημείο εκκίνησης την Κοζάνη, φέρνει στην Ελλάδα το πράσινο υδρογόνο και προετοιμάζει το έδαφος για μελλοντικά έσοδα από αγορές που μόλις ξεκινούν να διαμορφώνονται.

Ένας όμιλος με πολυδιάστατο αποτύπωμα

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν στηρίζεται πλέον σε μία μόνο δραστηριότητα. Οι επενδύσεις σε υποδομές, LNG και θερμικές μονάδες προσφέρουν σταθερά έσοδα. Τα μεγάλα έργα ΑΠΕ δημιουργούν μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αξία. Τα εναλλακτικά καύσιμα, όπως το βιομεθάνιο και το υδρογόνο, ανοίγουν δρόμο για νέες αγορές. Αυτό το διαφοροποιημένο μοντέλο δημιουργεί μια εταιρεία πιο ανθεκτική στις διακυμάνσεις και ταυτόχρονα πιο κερδοφόρα, τοποθετώντας την Ελλάδα στο επίκεντρο της ενεργειακής σκακιέρας της περιοχής