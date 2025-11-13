Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα σε φούρνο της Λάρισας: Το φουλάρι της 49χρονης πιάστηκε στο μηχάνημα ζυμώματος

Συγκλονίζει το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Δαμάσι Λάρισας, όπου μια 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στο φούρνο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tirnavospress.gr, η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, φαίνεται να εγκλωβίστηκε το πρωί της Πέμπτης (13.11.25), σε μηχάνημα ζυμώματος την ώρα που το καθάριζε, πιθανότατα όταν το φουλάρι που φορούσε μπλέχτηκε στους μηχανισμούς. Το δυστύχημα εκτιμάται ότι συνέβη λίγο πριν ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη παραγωγική διαδικασία.

H γυναίκα είχε χάσει τη μητέρα της πριν από λίγο καιρό.

Την 49χρονη Ζ.Λ. εντόπισε πελάτισσα του φούρνου, η οποία, αφού την αναζήτησε χωρίς να λάβει απάντηση, προχώρησε στο πίσω μέρος του καταστήματος και τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα δεν κατάφερε να επανέλθει.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.