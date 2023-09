Πορτογαλία: Πλημμύρες άλλου τύπου με 2,2 εκατομμύρια λίτρα κρασί! (βίντεο)

Τα ποτάμια από κόκκινο κρασί διέσχισαν όλη την πόλη της Πορτογαλίας και οι ιδιοκτήτες του οινοποιείου Λεβίρα τραβούσαν τα μαλλιά τους.

Το περιστατικό έγινε την Κυριακή (11/09/2023) και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η ποσότητα κρασιού ήταν τόση που θα μπορούσε να γεμίσει πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

WATCH: Streets flooded with wine after tanks burst at Levira, Portugal distillery pic.twitter.com/GReBurByxN

— BNO News (@BNONews) September 11, 2023