Ποπ κορν και κινηματογράφος: Η ιστορία του σνακ που κάποτε απαγορευόταν στις αίθουσες προβολής

Αν και σήμερα το ποπ κορν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κινηματογράφο, στις αρχές του 20ού αιώνα οι κινηματογραφικές αίθουσες δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο σνακ

Εδώ και πάνω από 90 χρόνια, το ποπ κορν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κινηματογράφο. Σήμερα, η μεγαλύτερη κινηματογραφική αλυσίδα των ΗΠΑ, η AMC Theatres, παράγει ποπ κορν που φτάνει για να γεμίσει 222 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων κάθε χρόνο. Κι όμως, για πολλά χρόνια, οι κινηματογραφικές αίθουσες δεν ήθελαν να έχουν καμία σχέση με το επιτυχημένο (και πολύ κερδοφόρο) σνακ.

Το δράμα γύρω από τον «γάμο» του ποπ κορν με τον κινηματογράφο περιγράφεται στο βιβλίο του Andrew F. Smith «Popped Culture: A Social History of Popcorn in America». Ο Smith, καταγράφοντας την άνοδο του ποπ κορν, καταρρίπτει τους περισσότερους από τους μακροχρόνιους μύθους πίσω από το σνακ. Δεν ήταν ένα συνοδευτικό πιάτο της «πρώτης Ημέρας των Ευχαριστιών», αλλά έφτασε για πρώτη φορά στις βορειοανατολικές ακτές ΗΠΑ στις αρχές του 19ου αιώνα, πιθανότατα από Αμερικανούς ναυτικούς που επέστρεφαν από τη Νότια Αμερική.

Το ποπ κορν είναι καλαμπόκι το οποίο έχει φουσκώσει αφού έχει θερμανθεί. Το καλαμπόκι «σκάει» γιατί σε αντίθεση με άλλα δημητριακά, οι πυρήνες του έχουν φλοιό που το προστατεύει από την υγρασία και έχει μια παχιά αμυλούχο γέμιση. Αυτό επιτρέπει στην πίεση να αυξάνεται σταδιακά στο εσωτερικό μέχρι τελικά να «σκάσει».

Αυτό το «σκάσιμο» του καλαμποκιού έγινε δημοφιλής ψυχαγωγική δραστηριότητα από τη δεκαετία του 1840, μετά την εφεύρεση συσκευών για μαζική παραγωγή ποπ κορν. Τις επόμενες δεκαετίες, οι πωλητές ποπ κορν πολλαπλασιάστηκαν στα πανηγύρια, στα τσίρκα και στους δρόμους των πόλεων. Εμφανίστηκαν περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις, το Cracker Jack (προϊόν βασισμένο στο ποπ κορν που περιέχει επίσης φυστίκι και καραμέλα) έγινε βασικό σνακ στα γήπεδα και ξεκίνησε ένα αργό φλερτ με τις επιχειρήσεις κινηματογραφικών προβολών.

Γιατί δεν το ήθελαν στους κινηματογράφους

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, που σώθηκαν από την έλευση του ομιλούντος κινηματογράφου, άνθισαν στις αρχές του 20ού αιώνα. Μέχρι το 1930, 90 εκατομμύρια άνθρωποι πήγαιναν στον κινηματογράφο σε εβδομαδιαία βάση, γράφει ο Smith στο βιβλίο του. Αλλά οι ιδιοκτήτες των κινηματογράφων δίσταζαν να ανοίξουν τις πόρτες τους στο ποπ κορν.

Ο βασικός λόγος ήταν πως όταν επέτρεπαν σε πωλητές να περνούν από τους διαδρόμους με καλάθια γεμάτα Cracker Jack και ποπ κορν, το περισσότερο προϊόν κατέληγε στο έδαφος και λέρωνε το ακριβό κόκκινο χαλί, που υπήρχε στις κινηματογραφικές αίθουσες για να παραπέμπει στα πολυτελή φουαγιέ των μεγάλων θεάτρων της χώρας.

Όμως οι ιδιοκτήτες κινηματογράφων άλλαξαν στάση, στην περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης. Όταν «με πέντε ή 10 σεντς το σακουλάκι, το ποπ κορν ήταν μια προσιτή πολυτέλεια για τους περισσότερους Αμερικανούς», γράφει ο Smith.

Η παρασκευή ποπ κορν γινόταν αρχικά έξω από τους κινηματογράφους, σε χώρο που οι ιδιοκτήτες νοίκιαζαν στους πωλητές, καθώς θεωρούνταν πολύ δαπανηρό να εξοπλίσουν τα κτήρια με αεραγωγούς. Αλλά σύντομα υποχώρησαν και από αυτή τους τη στάση, και η παρασκευή ποπ κορν μεταφέρθηκε στο εσωτερικό του καταστήματος.

«Το ποπ κορν πουλούσε τόσο καλά λόγω του αρώματός του – της ίδιας μυρωδιάς που ορισμένοι ιδιοκτήτες κινηματογράφων απεχθάνονταν παλιότερα», γράφει ο Smith.

«Το άρωμα γινόταν πιο έντονο όταν “έσκαγε” το καλαμπόκι. Μόλις οι μηχανές ποπ κορν τοποθετήθηκαν στα φουαγιέ των κινηματογράφων, οι δουλειές ανέβηκαν».

Συλλεκτικές συσκευασίες, νέες γεύσεις

Το 2023, η επιχείρηση τροφίμων και ποτών της αλυσίδας κινηματογράφων AMC Theatres είχε συνολικά έσοδα 1,67 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περισσότερα από αρκετές μεγάλες αλυσίδων εστιατορίων). Και το ποπ κορν είναι η «κινητήριος δύναμη» της επιχείρησης, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας.

Όμως, δεδομένων των εξωτερικών απειλών για τον κλάδο, όπως η ψυχαγωγία στο σπίτι και η πληθώρα επιλογών ψυχαγωγίας, το ποπ κορν πρέπει να εξελιχθεί μαζί με τους καιρούς.

Για την AMC, αυτό περιελάμβανε το λανσάρισμα μιας σειράς ποπ κορν μικροκυμάτων και έτοιμου προς κατανάλωση ποπ κορν για πώληση σε καταστήματα λιανικής, τη δημιουργία νέων γεύσεων και τις συλλεκτικές συσκευασίες.

Οι τελευταίες, στην AMC, περιλαμβάνουν κουβάδες ποπ κορν R2-D2 (το χαριτωμένο ρομπότ από το «Star Wars»), ένα αντίγραφο του αυτοκινήτου Ecto 1 των Ghostbusters, που ανοίγει και γεμίζει με ποπ κορν, έναν κουβά σαν τα περιβόητα σκουλίκια της άμμου στις ταινίες «Dune», ενώ τον Ιούνιο θα λασάρει και έναν συλλεκτικό κουβά για την ταινία «Garfield» που θα περιλαμβάνει και πάνινη κούκλα.

Η άλλη μεγάλη αλυσίδα κινηματογράφων των ΗΠΑ, Alamo Drafthouse, δημιούργησε πρόσφατα ειδικό ποπ κορν για την ταινία «Dune: Μέρος Δεύτερο» με μπαχαρικό μπερμπερέ (ώστε να παραπέμπει στο «μπαχαρικό» του πλανήτη Dune). Στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ο κινηματογράφος Nitehawk είναι γνωστός για το ποπ κορν με τρούφα και στο Σιάτλ ο κινηματογράφος Cinerama φημίζεται για το ποπ κορν με σοκολάτα.

