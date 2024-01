Γιώργος Λάνθιμος: Θρίαμβος και Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας στο Poor Things

Στην ομιλία του, η οποία κράτησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, ο Γιώργος Λάνθιμος αρχικά τόνισε ότι έχει γενέθλια την ίδια μέρα με τον Μπρους Σπρίνγκστιν και στη συνέχεια τον ευχαρίστησε που τον «βοήθησε» να μεγαλώσει και να γίνει έτσι όπως είναι σήμερα.

Παράλληλα, αφού ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στο να πραγματοποιηθεί η ταινία, χαρακτήρισε την Έμα Στόουν ως «την καλύτερη».

Έτσι, με τη Χρυσή Σφαίρα της καλύτερης ταινίας και τον Χρυσό Λέοντα του Φεστιβάλ Βενετίας, το Poor Things μπαίνει στην κούρσα των Όσκαρ από τη θέση του φαβορί.

Χρυσή Σφαίρα κέρδισε και η μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, Έμα Στόουν, για την ερμηνεία της στην ταινία Poor Things.

Η Στόουν στην ομιλία της αφού της απονεμήθηκε η Χρυσή Σφαίρα είπε ότι «θα είμαι για πάντα ευγνώμων» στον Γιώργο Λάνθιμο λέγοντας για την ταινία Poor Things μια ταινία ανάμεσα σε ένα άτομο και τον κόσμο.

👏 We can't clap loud enough! Congratulations Emma Stone on your WIN for Best Female Actor – Motion Picture – Musical/Comedy! 👏 #GoldenGlobes pic.twitter.com/swrlOLz462

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024