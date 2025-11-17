Πολυτεχνείο: Η κόρη της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά με την αιματοβαμμένη σημαία

Η Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη, κόρη της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και φοιτήτρια της Νομικής, βρέθηκε στην κορυφή της πορείας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, κρατώντας την αιματοβαμμένη γαλανόλευκη σημαία.

Στην κορυφή της πορείας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, κρατώντας με το αριστερό χέρι της το ένα άκρο της αιματοβαμμένης ελληνικής σημαίας, βρέθηκε η κόρη της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Φώφης Γεννηματά.

Η Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη είναι φοιτήτρια της Νομικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ανήκει στην ΠΑΣΠ της σχολής της και η παρουσία της ενέχει συμβολισμό, μια και η εξέγερση του Πολυτεχνείου άρχισε από τη Νομική στις 14 Νοεμβρίου 1973. Και η μητέρα της, εξάλλου, σπούδασε στην ίδια σχολή.

Πηγή: parapolitika.gr