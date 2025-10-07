Πολύωρη διακοπή ρεύματος σε Αγρίνιο και Παναιτώλιο την Πέμπτη (9/10) - Ποιες ώρες

Πολύωρη προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί σε τμήματα στο Αγρίνιο και στο Παναιτώλιο, την Πέμπτη (9.10.25), λόγω τεχνικών εργασιών.

Σύμφωνα του ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την Πέμπτη 09.10.2025 από 08:00 έως 14:00 θα γίνει διακοπή ρεύματος στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στην οδό και περιοχή Αγ. Ιωάννη Ρηγανά (Από φανάρια έως εργατικές κατοικίες Αγίου Ιωάννη Ρηγανά), Βενζινάδικο ΕΚΟ, Κατάστημα Jysk και στο Βόρειο τμήμα Παναιτωλίου.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία , έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.