Πολύδροσος Παρνασσού: Ένα χωριό μέσα στη φύση και τα τρεχούμενα νερά

Η Πολύδροσος (και όχι «το Πολύδροσο», όπως αναγράφεται λανθασμένα ορισμένες φορές) βρίσκεται στη Φωκίδα, όντας χτισμένη στις βορειοανατολικές πλαγιές του Παρνασσού, σε υψόμετρο 380 μέτρων.

Για την περιοχή της, μάλιστα, παραμένει σημαντικό κεφαλοχώρι, αριθμώντας πληθυσμό 1.027 μόνιμων κατοίκων (σύμφωνα με την απογραφή του 2021). Διοικητικά το χωριό υπάγεται πλέον στον διευρυμένο Δήμο Δελφών, κάτι που έχει ενισχύσει το τουριστικό του προφίλ, τοποθετώντας το στον «χάρτη» όσων επισκεπτών έρχονται να θαυμάσουν τον περίφημο αρχαιολογικό χώρο.

Υπάρχουν βέβαια κι εκείνοι που το μαθαίνουν μέσω Αράχωβας και Αγόριανης, ως προορισμό μιας ωραίας ημερήσιας εκδρομής από εκεί άλλωστε ανάμεσα στην Πολύδροσο και το γειτονικό χωριό Λιλαία εντοπίζονται και οι πηγές του ποταμού Κηφισού, ενώ σχετικώς κοντά (στα 20 χιλιόμετρα) βρίσκεται και το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.

Η Σουβάλα έγινε Πολύδροσος το 1928, στο πλαίσιο της αντικατάστασης των σλαβικών τοπωνυμίων με ελληνικά, αποκτώντας ένα όνομα που αντανακλά τα άφθονα νερά της περιοχής, τα οποία τρέχουν ειδυλλιακά ανάμεσα σε δάση με έλατα, πεύκα, καστανιές και μηλιές.

Δείτε το βίντεο του n.p. production: