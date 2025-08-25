Πολύ κοντά μας η μεγαλύτερη παραλία της Ευρώπης με μήκος 25 χιλιόμετρα

Η μεγαλύτερη παραλία της Ευρώπης βρίσκεται στην Ελλάδα και έχει μήκος 25 χιλιόμετρα.

Το καλοκαίρι μπορεί να τελειώνει -θεωρητικά- σε λίγες ημέρες ωστόσο οι διακοπές συνεχίζονται για πολλούς αφού και τον Σεπτέμβριο αρκετοί παραθερίζουν ακόμα.

Τα ελληνικά νησιά είχαν και φέτος την τιμητική τους, με πολλούς να τα επιλέγουν και αυτά να γεμίζουν ασφυκτικά για όλο τον Αύγουστο. Αρκετοί όμως είναι εκείνοι που επιλέγουν διακοπές δίχως επιβίβαση σε πλοίο, υπάρχει μια εξαιρετική πρόταση: μια παραλία που κατέχει τον τίτλο της μεγαλύτερης αμμώδους ακτογραμμής σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και το καλύτερο; Φυσικά αυτή βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πανέμορφη Ηπειρωτική Ριβιέρα.

Πρόκειται για την παραλία Μονολίθι στην Πρέβεζα, με μήκος περίπου 25 χιλιομέτρων, η οποία εκτείνεται από το χωριό Μύτικας έως την Καστροσυκιά. Το όνομά της το οφείλει σε μια συστάδα μεγάλων βράχων που βρίσκονταν περίπου δέκα μέτρα από την ακτή.

Οι βράχοι αυτοί υψώνονταν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι το 1943, όταν Γερμανοί και Ιταλοί στρατιώτες, σε μια πράξη διασκέδασης, τους βομβάρδισαν με όλμους και τους κατέστρεψαν.

Πηγή: protothema.gr