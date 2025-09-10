Πολωνία: Έκτακτη σύσκεψη και συνεχής επικοινωνία με το ΝΑΤΟ μετά τη ρωσική «επίθεση» με drones

Η Πολωνία υπέστη «επίθεση», όπως κατήγγειλαν οι ένοπλες δυνάμεις της, καθώς τα ραντάρ τους «έπιασαν» πάνω από 10 drones να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της -κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής στην Ουκρανία. Όπως ανακοινώθηκε, «κάποια καταρρίφθηκαν».

«Ως αποτέλεσμα της σημερινής επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο ουκρανικό έδαφος, έλαβε χώρα παραβίαση άνευ προηγουμένου του πολωνικού εναέριου χώρου από ιπτάμενα αντικείμενα τύπου drone. Πρόκειται για πράξη επίθεσης, που αποτελεί αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», γνωστοποιήθηκε από τη διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων στο X.

Polish F-16 and Dutch F-35 fighter jets can be heard flying over eastern Poland, Woking hard to shoot down a swarm of Russian suicide drones flying in Polish airspace pic.twitter.com/vxbsZzMP4i — Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2025

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ Κάμις, δήλωσε πως καταδιωκτικά, τόσο της πολεμικής αεροπορίας της χώρας του όσο και συμμαχικών κρατών, που απογειώθηκαν εσπευσμένα, «έκαναν χρήση των όπλων τους εναντίον των εχθρικών αντικειμένων», γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά σε κράτος - μέλος του NATO από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Ο Τουσκ συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι η επιχείρηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από drones της Ρωσίας «συνεχίζεται», ενώ έχει συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη με υπουργούς του αρμόδιους για την κρατική ασφάλεια και συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του σε πλήρη σύνθεση που αναμένεται να διεξαχθεί στις 8:00 (τοπική ώρα, 9:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Ο Πολωνός πρόεδρος «βλέπει» έναν Πούτιν έτοιμο «και για εισβολή σε άλλες χώρες»

Τον Αύγουστο, η Βαρσοβία επέδωσε στη Μόσχα νότα διαμαρτυρίας μετά τη συντριβή και την έκρηξη μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κάνοντας λόγο για «εσκεμμένη πρόκληση».

Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι, που εξελέγη πρόσφατα, έκρινε χθες (9/9) πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να διατάξει εισβολή και σε άλλες χώρες μετά την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουκρανία.

Εξέφρασε την ελπίδα πως θα υπάρξει «μακροπρόθεσμη» και «μόνιμη ειρήνη» την οποία «έχουν ανάγκη οι χώρες μας», αλλά πρόσθεσε πως «θεωρούμε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να εισβάλει και σε άλλες χώρες».

Έκλεισαν αεροδρόμια

Λόγω του συμβάντος το αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, το μεγαλύτερο της χώρας, έκλεισε, σύμφωνα με τον ιστότοπο της αμερικανικής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA), εξαιτίας «απρόβλεπτης στρατιωτικής δραστηριότητας συνδεόμενης με την κρατική ασφάλεια».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή έκλεισαν και άλλα αεροδρόμια νωρίς το πρωί.

Αρχικά δεν είχε γίνει τίποτε γνωστό από τις πολωνικές Αρχές. Κατόπιν η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανακοίνωσε πως «λόγω ενεργειών κρατικών υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων για να εγγυηθούν την ασφάλεια, ο εναέριος χώρος τμήματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του αεροδρομίου Σοπέν, έκλεισε προσωρινά. Το αεροδρόμιο παραμένει ανοικτό, αλλά δεν εκτελείται καμιά πτήση».

Πηγή: ethnos.gr