Πολιτεία του Μέιν – Μακάβριο λάθος από εταιρία: Έστειλε συλλυπητήρια σε περισσότερους από 500 εν ζωή ανθρώπους

Εκατοντάδες συλλυπητήριες επιστολές εστάλησαν από τον μεγαλύτερο υγειονομικό πάροχο της πολιτείας του Μέιν στους συγγενείς ασφαλισμένων για τον θάνατό τους, με μία μικρή λεπτομέρεια, όλοι ήταν ζωντανοί

Το μακάβριο αυτό λάθος, αποδόθηκε σύμφωνα με το ABC Νews σε σφάλμα του προγράμματος του υπολογιστή που δημιουργεί επιστολές προς πωλητές ακινήτων. Αξιωματούχοι της εταιρείας ανέφεραν σε δήλωσή τους ότι λυπούνται βαθύτατα, ενώ το «υπεύθυνο» για το λάθος πρόγραμμα τροποοιήθηκε για να μην επαναληφθούν τέτοιες μακάβριες γκάφες

Η εταιρεία που έκανε το λάθος είναι ένας μη κερδοσκοπικός πάροχος υγειονομικής περίθαλψης που λειτουργεί ένα κέντρο τραυμάτων Επιπέδου 1 και οκτώ άλλα νοσοκομεία, σύμφωνα με το NBC News. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 20.000 ανθρώπους στο Μέιν και το Νιου Χάμσαϊρ.

