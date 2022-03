Πόλεμος στον Ουκρανία: Η συγκλονιστική στιγμή που οβίδα χτυπά αμάχους στο Ιρπίν

Εκρήξεις, αίμα, φόβος και αγωνία, αυτά καταγράφονται στο μέτωπο του πολέμου και καθημερινά κάνουν τον γύρο των social media και των ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για 13η ημέρα σήμερα (08.03.2022), με όλο τον πλανήτη να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τα όσα συμβαίνουν μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Οι άμαχοι που έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα περνούν πραγματικά δύσκολες στιγμές, καθώς πολλές φορές είναι αδύνατον να εγκαταλείψουν τη χώρα και ασφάλεια δεν υπάρχει πουθενά.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ένα βίντεο από το Ιρπίν, στο οποίο φαίνεται το σφυροκόπημα του ρωσικού στρατού στην πόλη. Το βίντεο δείχνει οβίδα να σκάει πάνω στον ανθρωπιστικό διάδρομο, δείχνει ξεκάθαρα την ώρα που άνθρωποι προσπαθούν να πάρουν τα υπάρχοντά τους και να απομακρυνθούν όταν ξαφνικά σκάει πάνω τους οβίδα.

UKRAINE: Footage shows what appears to be a corridor that civilians are using to evacuate from the city of Irpin near Kyiv come under attack from Russian forces. pic.twitter.com/MJdF3uwhb9

— Conflict News (@Conflicts) March 6, 2022