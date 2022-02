Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρώσοι ζήτησαν από στρατιώτες να παραδοθούν, αρνήθηκαν, και τους «γάζωσαν»

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που έχει ανέβει στο twitter, από ένα φυλάκιο σε ένα νησάκι απέναντι από τη Μαριούπολη της Ουκρανίας.

Το νησάκι προσέγγισε Ρωσικό πολεμικό πλοίο πάνοπλο, και ζήτησε από τους στρατιώτες να παραδοθούν, αλλιώς θα χτυπηθούν.

Οι στρατιώτες απάντησαν στο πλοίο με ένα «άντε γ@@@τε», και η συνέχεια ήταν τραγική. Το ρωσικό πλοίο τους «γάζωσε» και οι 13 στρατιώτες του φυλακίου σκοτώθηκαν.

Russian warship: “I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you’ll be hit”

Ukrainian post: “Russian warship, go fuck yourself”

All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC

— BNO News (@BNONews) February 25, 2022