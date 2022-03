Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική πολιορκία εν αναμονή των διαπραγματεύσεων

Οκτώ μέρες μετά, χιλιάδες είναι τα θύματα, πάνω από ένα εκατομμύριο οι πρόσφυγες αλλά οι Ουκρανοί αντιστέκονται και “χαλάνε” τα σχέδια του Ρώσου προέδρου που πίστευε ότι θα έκανε… περίπατο.

Το Κίεβο παραμένει υπό πολιορκία, με τους κατοίκους του να ζουν άλλη μια νύχτα κόλαση με συνεχείς και δυνατές εκρήξεις και όλες τις σημαντικές πόλεις της Ουκρανίας, όπως η Οδησσός και η Μαριούπολη, να πολιορκούνται και να είναι αποκλεισμένες, καθώς οι δυνάμεις της Ρωσίας προσπαθούν να “λυγίσουν” την αντίσταση και να τις κατακτήσουν.

⚡️⚡️In #Kyiv, there were two powerful explosions in the city center and two more explosions are heard near the Arsenalnaya metro station

— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022