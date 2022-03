Πόλεμος στην Ουκρανία: Πολίτες με σημαίες στα χέρια σταματούν τα τανκς της Ρωσίας

Πολίτες της πόλης της Ουκρανίας στέκονται απέναντι από τα τανκς της Ρωσίας που έχουν παραταχθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης, κρατώντας στα χέρια τους τη σημαία της χώρας τους.

Όπως βλέπεται στο βίντεο οι Ουκρανοί αγνοούν τα όπλα των ρώσων στρατιωτών, δεν σκέφτονται ούτε μια στιγμή ότι μπορεί να ανοίξουν πυρ εναντίον τους και τους ζητούν να φύγουν από τη χώρας τους. Σε κάθε περίπτωση οι Ουκρανοί δηλώνουν στο Πούτιν ότι δεν πρόκειται ποτέ να παραδοθούν ακόμα κι αν η τεραστία πολεμική τους μηχανή καταλάβει ολόκληρη τη χώρα.

