Πόλεμος στην Ουκρανία: Η νύχτα της ντροπής – Βομβάρδισαν παιδιά και αμάχους στη Σούμι

Το μαρτύριο στη Μαριούπολη, το Ιρπίν και το Χάρκοβο – Κύματα προσφύγων εγκαταλείπουν τα σπίτια τους την ώρα που ο Πούτιν βομβαρδίζει.

Στο πρόσωπο της Ουκρανής που κρατάει σφιχτά το παιδί της είναι αποτυπωμένος ο φόβος κι ο τρόμος όλων των γυναικών που βιώνουν την φρίκη του πολέμου.

Κύματα προσφύγων εγκαταλείπουν τα σπίτια τους για να σωθούν από τις βόμβες του Πούτιν, όπως γράφει χαρακτηριστικά στο πρωτοσέλιδό της η γαλλική εφημερίδα «Liberation».

Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν λυσσαλέα ουκρανικές πόλεις με την διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα το μαρτύριο των ανθρώπων που βιώνουν στο πετσί τους τις επεκτατικές βλέψεις του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου.

Xθές έγινε στόχος σφοδρών βομβαρδισμών η πόλη Σούμι. Η εικόνα του τραυματισμένου από τα ρωσικά πυρά παιδιού σοκάρει.

Ανάμεσα στους δέκα ανθρώπους που σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκαν σπίτια, ακόμα και στο κέντρο της Σούμι, ήταν παιδιά, συνέχισε. Σκοτώθηκαν επίσης τέσσερις ουκρανοί στρατιωτικοί σε αυτή που ο κ. Ζιβίτσκι αποκάλεσε «άνιση μάχη με τον ρωσικό στρατό».

This is what residential buildings in #Sumy look like after a night of air strikes. pic.twitter.com/z2j9Gl6A02 — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022

Η ανθρωπιστική κρίση μπορεί μόνο να χειροτερέψει. Προς τα πού μπορεί να βρει ασφαλή έξοδο ο άμαχος πληθυσμός; Προς τα αριστερά; Προς τα δεξιά; Να περιμένει τη νύχτα; Να προτιμήσει τους δρόμους ή να πάει από τα χωράφια;

Rescuers in #Sumy eliminated the aftermath of a nighttime air strike on the city. The bodies of civilians were pulled out from under the rubble of houses – 9 people were killed, including two children. pic.twitter.com/zKeOJZoB9O — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022

Οι γυναίκες παίρνουν μαζί τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τα κατοικίδια, τις προσωπικές αναμνήσεις και εγκαταλείπουν την πατρίδα τους. Ο ρωσικός στρατός βομβαρδίζει αδιακρίτως, αποφασισμένος να τιμωρήσει την Ουκρανία για την απροσδόκητη αντίστασή της.

Δεν αφήνει τους πολίτες να αποχωρήσουν από τη χώρα μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων, ούτε τους προειδοποιεί για πλήγματα ρουκετών, όλμων, πυροβόλων, drones ή μαχητικών αεροπλάνων. Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια Ουκρανοί βιώνουν ήδη την προσφυγιά, η έξοδος των Ουκρανών μόλις άρχισε.

Το μαρτύριο των προσφύγων

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια. Για την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, είναι «η ταχύτερα αναπτυσσόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Το μαρτύριο των Ουκρανών στην Μαριούπολη, το Ιρπίν και το Χάρκοβο αποτυπώνουν στα ρεπορτάζ τους οι δημοσιογράφοι που μπόρεσαν από κοντά να δουν το μέγεθος της τραγωδίας αλλά και την απίστευτη αποφασιστικότητα των νοσηλευτών και γιατρών να την αντιμετωπίσουν.

VIDEO: No safe corridor, just a plank for those fleeing to Kyiv. Ukrainians flee south towards Kyiv across a bombed-out bridge as Russian forces continue to bombard the town of Irpin, northwest of the capital pic.twitter.com/XVfXA94sHH — AFP News Agency (@AFP) March 8, 2022

Περίπου 2.000 άμαχοι έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμής μόνο από την πόλη Ιρπίν, που βρίσκεται κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία.

Οι εικόνες από το Ιρπίν είναι συγκλονιστικές. Διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν πλάνα τα οποία δείχνουν πολίτες να επιχειρούν να φύγουν από την περιοχή και να δέχονται πυροβολισμούς. Αυτό που ακολουθεί είναι πανικός, με πολλούς από αυτούς να τρέχουν να σωθούν ή να πέφτουν κάτω για να αποφύγουν τις σφαίρες.

Στο μεταξύ, οι Ρώσοι σφίγγουν όλο και περισσότερο τον κλοιό γύρω από το Κίεβο, ενώ στο επίκεντρο των πολεμικών επιχειρήσεων βρίσκονται η Μαριούπολη και η Οδησσός, την οποία, όπως προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν.

Καθώς η πείνα και η δίψα αρχίζουν να γίνονται αισθητές στις βομβαρδισμένες πόλεις και τα περισσότερα φάρμακα- κυρίως τα αναλγητικά- έχουν σχεδόν εξαντληθεί, ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμπαίζει την διεθνή κοινότητα με κυνικό τρόπο: προσποιείται ότι έχει αποδεχτεί την δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων, προκειμένου να φύγουν οι άμαχοι με ασφάλεια αλλά και να γίνει η διανομή τροφίμων και φαρμάκων.

Ωστόσο, η Οδησσός, το Κίεβο, η Μαριούπολη, το Ιρπίν και το Χάρκοβο, όπως και άλλες πόλεις της Ουκρανίας, μια ολόκληρη χώρα, μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, είναι πολιορκημένη από έναν «δικτάτορα» που έχει ήδη αποδείξει ότι οι πιο στοιχειώδεις ανθρωπιστικοί κανόνες του του είναι εντελώς ξένοι».

