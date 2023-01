Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρός ο υπουργός Εσωτερικών από τη συντριβή ελικοπτέρου – Τουλάχιστον 17 θύματα

Όπως έχει γίνει γνωστό, 22 άτομα βρίσκονται στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με αξιωματούχους, εκτός των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους, δέκα παιδιά έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Ο Άντον Γκερασένκο, σύμβουλος του υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας έγραψε στο Twitter:

Ασθενοφόρα, αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος, σύμφωνα με τον Κουλέμπα.

Εκπρόσωπος της ουκρανικής αστυνομίας της περιφέρειας της ουκρανικής πρωτεύουσας, τον οποίο επικαλέστηκε το δημόσιο δίκτυο Suspilné, δήλωσε επίσης ότι «πυρκαγιά ξέσπασε» την ώρα του δυστυχήματος.

Ukraine internal affairs minister, his first deputy and state secretary died in helicopter crash in Brovary town near Kyiv, reports the head of National police in Facebook. 16 people dead, two of them are children. Nine of them were abroad the helicopter. It crashed this morning pic.twitter.com/YnObF16DB7

