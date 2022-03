Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκρή και Ουκρανή δημοσιογράφος στην επίθεση που σκοτώθηκε εικονολήπτης του Fox News

Ένας εικονολήπτης του Fox News σκοτώθηκε ενώ κάλυπτε τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο Πιέρ Ζακρζέφσκι συνόδευε τον δημοσιογράφο Μπέντζαμιν Χολ, ο οποίος τραυματίστηκε όταν το όχημά τους δέχθηκε πυρά στη Χορένκα, κοντά στο Κίεβο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διευθύνουσα σύμβουλος του Fox News Media, Σούζαν Σκοτ.

Στην ίδια επίθεση, σκοτώθηκε και η Ουκρανή δημοσιογράφος Oleksandra Kuvshinova όπως μεταδίδουν διεθνή Μέσα ενημέρωσης.

Σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος του Fox News, Lucas Tomlinson, επιβεβαιώνει την τραγική είδηση, αναρτώντας μια φωτογραφία με τα δύο θύματα.

Αποχαιρετά έτσι την Sasha και τον Pierre…

RIP Pierre and Sasha. From our last correspondence: I will effort to get as much of this on TV to help Ukrainians in every way possible. Keep Smiling.

Pierre pic.twitter.com/StinVdSfFK — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) March 15, 2022

Με έδρα το Λονδίνο, ο Πιέρ Ζακρζέφσκι βρισκόταν στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο, πρόσθεσε η διευθύνουσα σύμβουλος του Fox News Media, Σούζαν Σκοτ. Είχε καλύψει στο παρελθόν συγκρούσεις στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Συρία για το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Ήταν βαθιά αφοσιωμένος στο να αφηγηθεί την ιστορία και για τη γενναιότητα του. Ο επαγγελματισμός του και η εργασιακή του ηθική ήταν γνωστά μεταξύ των δημοσιογράφων σε κάθε μέσο ενημέρωσης», ανέφερε η ανακοίνωση του Fox. «Ήταν εξαιρετικά δημοφιλής – όλοι στη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης που έχουν καλύψει ένα ρεπορτάζ σε άλλη χώρα γνώριζαν και σεβόντουσαν τον Πιέρ».

Such Sad news #FoxNews photographer Pierre Zakrzewski has died outside of #Kyiv #Ukraine Pierre was with Benjamin Hall who remains in hospital These are brave journalists who risk their lives to tell the truth on the ground in dangerous situations

🙏 pic.twitter.com/a4mgaSfSgV — Susan Li (@SusanLiTV) March 15, 2022

Τον Δεκέμβριο, έλαβε το βραβείο «Unobtrusive Hero» του Fox News, ιδίως επειδή «διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην απομάκρυνση Αφγανών ελεύθερων επαγγελματιών και των οικογενειών τους μετά την αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν», υπογράμμισε η επικεφαλής του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου.

Ο Μπέντζαμιν Χολ, Βρετανός υπήκοος και ανταποκριτής του Fox News στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, παραμένει στο νοσοκομείο στην Ουκρανία, είπε. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες λεπτομέρειες για την κατάστασή του. Τραυματίστηκε στα πόδια από σκάγια και μεταφέρθηκε στην εντατική, δήλωσε σήμερα η γενική εισαγγελέας της Ουκρανίας Ιρίνα Βενεντίκτοβα. Την ίδια ώρα, το Sky News μεταδίδει πως έχει χάσει μέρος του ποδιού του…

The truth is the target. Russian troops fired at Fox News camera crew near Kyiv. Cameraman Pierre Zakrevsky and producer Oleksandra Kurshynova were killed. Journalist Benjamin Hall survived, but lost part of his leg. #RussianWarCrimesinUkraine — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 15, 2022

Ο Ζακρζέφσκι είναι ο τέταρτος δημοσιογράφος που σκοτώθηκε από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου και η Oleksandra Kuvshinova η πέμπτη.

Ο Αμερικανός Μπρεντ Ρενόντ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στα βορειοδυτικά προάστια του Κιέβου την Κυριακή, ο Ουκρανός δημοσιογράφος Γεβγκένι Σακούν βρήκε τον θάνατο στον βομβαρδισμό του τηλεοπτικού πύργου στο Κίεβο και ο Ουκρανός Βίκτορ Ντουντάρ έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια μαχών κοντά στο Μικολάϊφ (νότια), σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές που έχουν καταμετρήσει επίσης περισσότερους από 30 τραυματίες μεταξύ των εκπροσώπων των ΜΜΕ που καλύπτουν τον πόλεμο.

Πηγή: newsit.gr, με πληροφορίες από: ΑΠΕ – ΜΠΕ

