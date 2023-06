Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί έξι άνθρωποι από ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από πλήγμα ρωσικού πυραύλου στην πόλη Κρεβί Ρι της κεντρικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης.

«Δυστυχώς υπάρχουν ήδη έξι νεκροί. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται», ανέφερε μέσω της εφαρμογής Telegram ο δήμαρχος Ολεκσάντρ Βιλκούλ.

Ουκρανοί αξιωματούχοι είχαν ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, 25 τραυματίσθηκαν και τουλάχιστον επτά άλλοι βρίσκονταν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια μιας πενταώροφης πολυκατοικίας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης.

«Εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια ενός κτιρίου. Υπάρχει φωτιά εκεί», ανέφερε σε ανάρτησή του στην Telegram ο Σέρχιι Λισάκ, κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου βρίσκεται το Κρεβί Ρι. Ο ίδιος ανήρτησε μια φωτογραφία του συγκροτήματος διαμερισμάτων με καπνό να βγαίνει από μερικά από τα σπασμένα παράθυρα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει γεννηθεί στο Κρεβί Ρι, καταδίκασε αυτή την επίθεση στη γενέτειρά του.

«Ρώσοι φονιάδες συνεχίζουν τον πόλεμό τους εναντίον κτιρίων κατοικιών, απλών πόλεων και ανθρώπων», έγραψε στην εφαρμογή Telegram.

Νωρίς σήμερα το πρωί, σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν σε όλη την Ουκρανία, με στρατιωτικούς αξιωματούχους του Κιέβου να λένε ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν όλους τους ρωσικούς πυραύλους που είχαν στόχο την ουκρανική πρωτεύουσα.

Η ουκρανική ανώτατη στρατιωτική διοίκηση ανακοίνωσε πως η Πολεμική Αεροπορία κατέστρεψε 10 από τους 14 πυραύλους κρουζ που εκτόξευσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας και ένα από τέσσερα ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Χαρκόβου (βορειοανατολική Ουκρανία) Ιχόρ Τερέχοφ ανακοίνωσε πως μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν «εναντίον πολιτικών υποδομών». Τα γραφεία μιας εταιρείας και μια αποθήκη υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με τον ίδιο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από τη Ρωσία για τα πλήγματα αυτά.

#russian missile killed #people again. Civil building in #KryvyiRih. There is information about three dead #RussiaIsATerroristState #genocide #russians #Ukraine #Dnipro region. pic.twitter.com/ihw5Z3OVrp

— Tetiana UA💙💛 (@Tatjana_Zhevega) June 13, 2023