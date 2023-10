Πόλεμος στο Ισραήλ: Ξεπέρασαν τους 2.000 οι νεκροί – Βομβαρδισμοί χωρίς τέλος προς τη Γάζα

Ο απολογισμός των θυμάτων των επιθέσεων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς: πλέον έφθασε τους τουλάχιστον 1.200 νεκρούς, επιβεβαίωσε σήμερα ο αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του Τσαχάλ (του ισραηλινού στρατού), με βίντεο στο X (το πρώην Twitter).

Listen in as an IDF Spokesperson LTC (res.) Jonathan Conricus provides a situational update on all fronts, as the war against Hamas continues. https://t.co/uuen9lQa0F

— Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023