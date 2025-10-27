Πολάκης: «Ουστ διεφθαρμένοι! Καλά κάναμε και δεν πήγαμε στην κηδεία του Σαββόπουλου»

Απάντηση έδωσε με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης, στην εκ δεξιών και ακροδεξιών κριτική για την απουσία της ηγεσίας των κομμάτων της κοινοβουλευτικής αριστεράς από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Πολάκης αναφέρει:

«Όταν η σαπίλα και η μπόχα από τα σκάνδαλα και το φαγοπότι δημόσιου χρήματος του ΜΗΤΣΟΤΑΚΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ έχει δηλητηριάσει και τον αέρα που αναπνέουμε!!

Όταν δεξιοί σιχτιρίζουν τον Μητσοτάκη, τον Άδωνη, το Βορίδη κλπ κλπ!!

ΤΟΤΕ το μοναδικό καταφύγιο της κυβέρνησης της ΝΔ της και καλά “νεοφιλελεύθερης κεντροδεξιάς”, είναι η επιστροφή στον εμφυλιοπολεμικό ΑΚΡΟΔΕΞΙΟ λόγο του τύπου: “οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες”!!!!!!! Γιατί δεν πήγαμε στην κηδεία του Σαββόπουλου λέει….» έγραψε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε:

«Βρε ουστ από δω, ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ, των απευθείας αναθέσεων, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ!!

Καλά κάναμε και δεν πήγαμε!

Ούτε ο Σαββόπουλος θα ήθελε να πάμε, καθώς τα νιάτα του τα αποστράφηκε

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ !!

Υγ στη φωτό θυμίζω την τελευταία φορά που ασχολήθηκα – μετα απο αισχρή πρόκληση – με τον εκλιπόντα!».