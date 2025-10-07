Ποιος είναι ο «Νίκος» του ΟΠΕΚΕΠΕ επί θητείας Λιβανού - Τι λέει ο Νίκος Κότσαλος

Αποκαλύπτονται οι διάλογοι που δείχνουν τον ρόλο του Νίκου Κότσαλου ως συνεργάτη του Σπήλιου Λιβανού στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με την Εξεταστική Επιτροπή.

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που αφορούν στενό συνεργάτη του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και παρουσιάστηκαν σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την εξέταση του πρώην προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά.

Στις ερωτήσεις του προς τον κ. Μελά ο κ. Αυλωνίτης αποκάλυψε διαλόγους με τον συνεργάτη του κ. Λιβανού, Νίκο Κότσαλο, ο οποίος φέρεται να ζητούσε χάρες και εξυπηρετήσεις από τον Πρόεδρο για δικούς του ανθρώπους χρησιμοποιώντας και αγοραίες εκφράσεις. Στην συζήτηση αναφέρονταν και πολλά εκατομμύρια, για τα οποία ο κ. Μελάς, έδωσε κάποιες απαντήσεις.

Εν τω μεταξύ τις προηγούμενες ημέρες, στο Μεσολόγγι έγινε προσπάθεια να καλλιεργηθεί μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι ο Νίκος που συμμετείχε στην συζητηση με τον κ. Μελά ήταν ο πρώην Δήμαρχος Νίκος Καραπάνος καθώς και εκείνος ήταν στενός συνεργάτης του κ. Λιβανού την εποχή εκείνη. Αυτό ίσως συνέβη επειδή ο κ. Καραπάνος τελευταία έχει σκληρύνει την στάση του απέναντι στην Δημοτική Αρχή της οποίας νομικός συνεργάτης είναι ο κ. Κότσαλος, ασκώντας δριμεία κριτική για τα πεπραγμένα της.

Έτσι λοιπόν και τοπικά είχε δημιουργηθεί μια συζήτηση γύρω από το όνομα «Νίκος». Αν και στην εξέταση του μάρτυρα ακούστηκε ξεκάθαρα ότι επρόκειτο για τον Νίκο Κότσαλο, ο κ. Μελάς δεν το επιβεβαίωσε αλλά ούτε και το αρνήθηκε οπότε από αυτή του την στάση εξάγεται ένα συμπέρασμα.

Τι υποστηρίζει ο Νίκος Κότσαλος

Ο ίδιος ο κ. Κότσαλος ερωτηθείς από την ΑΙΧΜΗ, τόνισε ρητά και κατηγορηματικά ότι σε όλο το διάστημα της θητείας του δίπλα στον κ. Λιβανό η μοναδική του συνομιλία με πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η συγκεκριμένη με τον κ. Μελά. Μια συνομιλία που αφορούσε αποκλειστικά αίτημα επιχείρησης του Αγρινίου, δηλαδή καθαρά ενημερωτικού χαρακτήρα συνομιλία, για την οποία του ζητήθηκε να δει την πορεία της υπόθεσης και τίποτε άλλο. Μάλιστα ξεκαθαρίζει κατηγορηματικά ότι ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση και συμμετοχή σε διαλόγους που υπάρχουν από πρώην συνεργάτες του κ. Λιβανού και στις οποίες χρησιμοποιούνται και αγοραίες εκφράσεις…

Φως στην όλη υπόθεση αναμένεται να ρίξει και η εξέταση του κ. Λιβανού ο οποίος το επόμενο διάστημα θα καταθέσει ως μάρτυρας, και προφανώς θα ερωτηθεί για την δική του θητεία 2021 – 2022 και για τα «παραθυράκια» στις χρηματοδοτήσεις, για τις εξυπηρετήσεις στους «δικούς μας» και για τα κριτήρια επιλογής εκείνων που θα ευνοηθούν…

