Ποιοι είναι οι «νέοι άνθρωποι» του Τσίπρα: Οι rookies, οι παλιοί γνώριμοι και η μετεγγραφή από τον Κασσελάκη

Οι 41 προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες και πολιτικοί, θα αποτελέσουν την νέα ομάδα του Αλέξη Τσίπρα που θα «τρέξει» το Ινστιτούτο που φέρει το όνομα του πρώην πρωθυπουργού.

Ανάμεσα τους νέα πρόσωπα, παλιοί γνώριμοι του πρώην πρωθυπουργού από το προηγούμενο think tank που είχε ιδρύσει όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το όνομα ενός πρώην στενού συνεργάτη του Στέφανου Κασσελάκη που σίγουρα θα συζητηθεί.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η «Αμαλίας» η ανανέωση είναι μεγάλη, καθώς πάνω από τα ¾ της λίστας του επιστημονικού συμβουλίου αποτελείται από νέα πρόσωπα. Μάλιστα, επικεφαλής του εγχειρήματος έχουν αναλάβει δυο γυναίκες η Ευγενία Φωτονιάτα, στενή συνεργάτιδα του Γιάννη Δραγασάκη, η οποία από τον Μάρτιο του 2015 έως και τον Ιούνιο του 2019 διετέλεσε Ειδική Γραμματέας ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και η Δώρα Κοτσακά, διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην πολιτική συμπεριφορά και τα πολιτικά κόμματα. Όπως τονίζει το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού στο επιστημονικό συμβούλιο υπάρχουν ακαδημαϊκές προσωπικότητες που διαπρέπουν στο εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης επιστήμης (AI, ψηφιακά, καινοτομία κλπ).

Οι παλιοί γνώριμοι

Ωστόσο, ανάμεσα στα πρόσωπα που θα απασχολήσουν αναμφίβολα το επόμενο διάστημα την δημόσια συζήτηση βρίσκονται και πρόσωπα που συμβουλεύουν διαχρονικά τον πρώην πρωθυπουργό. Πολλοί από αυτούς μάλιστα συμμετείχαν και στην προηγούμενη προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσει ένα επιστημονικό think tank, ενόσω ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με σκοπό να επεξεργαστεί και να καταρτίσει το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023.

Τα ονόματα του Κώστα Γαβρόγλου, της Ζωρζέττας Λάλη, της Ζαχαρούλας Τσιριγώτη και του Τριαντάφυλλο Αλμπάνη που βρίσκονται ανάμεσα στους 41 του επιστημονικού συμβουλίου, μπορεί να τα συναντήσει κανείς ταυτόχρονα και στην παλαιότερη λίστα του think tank που δημιούργησε το 2021 η Κουμουνδούρου. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν οι Δημ. Λιάκος, Γ. Χουλιαράκης και Καϊτατζής που συμβούλευαν επίσης τον Αλέξη Τσίπρα την περίοδο που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έχει γράψει και στο παρελθόν το iefimerida.gr οι κ.κ Δημήτρης Λιάκος και Γιώργος Χουλιαράκης αποτελούν ένα διαχρονικό δίδυμο, προσφέροντας τις συμβουλές τους στον πρώην πρωθυπουργό πάνω στα ζητήματα της Οικονομίας από την εποχή που βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την άλλη, ο Συνταγματολόγος Ακρίτας Καϊδατζής προσφέρει τις νομικές του συμβουλές στον πρώην πρωθυπουργό το τελευταίο διάστημα, ενώ ακόμη έχει διατελέσει Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.

Ενδιαφέρουσα και η περίπτωση του καθηγητή του ΠΑΜΑΚ Νίκου Μαραντζίδη ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές είχε επιφορτιστεί με το δύσκολο έργο να συντονίσει την εκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσα στην εκλογική συντριβή του Μαΐου και στις διαδοχικές εκλογές που ακολούθησαν έναν μήνα μετά. Όπως αναφέρουν έμπειρα στελέχη του χώρου, ο Νίκος Μαραντζίδης είχε καταφέρει σε μια δύσκολη συγκυρία να συγκρατήσει τις εκλογικές δυνάμεις του πρώην κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εμποδίζοντας την πλήρη διάλυση.

Οι rookies

Ωστόσο, στη νέα λίστα υπάρχουν και εντελώς νέα πρόσωπα, μεταξύ άλλων, ο Χάρης Τζήμητρας, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη, ο Βασίλης Κωστάκης, Καθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Τάλιν και επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ο Γιάννης Καμπουράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Εράσμους στο Ρότερνταμ, με ειδίκευση στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τη σχέση Δικαίου και Πολιτικής Οικονομίας.

Ο κ. Τζημήτρας διαπρεπής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, με ειδίκευση στην επίλυση διεθνών διαφορών και συγκρούσεων, συμμετείχε στην πρόσφατη διάσκεψη που διοργάνωσε στην Αθήνα το Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού.

Η μετεγγραφή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα προκαλέσει πιθανά και η παρουσία στο νέο επιστημονικό συμβούλιο του ινστιτούτου του Σπύρου Κασάπη, μεταδιδακτορικού ερευνητή στο Space Physics Group του τμήματος Αστροφυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πρίνστον. Ο κ. Κασάπης που είναι απόφοιτος του Κολέγιου Ανατόλια της Θεσσαλονίκης, έχει υπάρξει στο πρόσφατο παρελθόν σύμβουλος του Στέφανου Κασσελάκη, την περίοδο που ήταν πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ο κ. Κασάπης υπήρξε σύμβουλος του τότε προέδρου του κόμματος σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, ενώ παράλληλα συμμετείχε στην Συμβουλευτική επιτροπή για τα think tanks της Κουμουνδούρου που είχε ιδρύσει τότε ο κ. Κασσελάκης.

Η υφυπουργός από την Αργεντινή

Περίοπτη θέση στο νέο επιστημονικό συμβούλιο κατέχει και η Νατάσα Λοΐζου. Γεννήθηκε στην Κύπρο και μετανάστευσε στην Αργεντινή, για χάρη του συζύγου της, όπου υπηρέτησε σε θέσεις υψηλής ευθύνης στην Εθνική Άμυνα, στην Επιστήμη και στην Τεχνολογία, στη Δημόσια Ασφάλεια, στον Έλεγχο Όπλων και Εκρηκτικών, σε πολιτικές καινοτομίας σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο και στην Οδική Ασφάλεια.

Το 2007 αναμείχθηκε στην πολιτική ζωή της χώρας και κατάφερε να φτάσει ως τη θέση της Υφυπουργού Άμυνας. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα και στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Ροσάριο και πραγματοποιεί έρευνα στο Πανεπιστήμιο Μητροπολιτικής Εκπαίδευσης και Εργασίας. Σήμερα ηγείται στον τομέα καινοτομίας σε εταιρεία δημοσίων έργων και οδικών παραχωρήσεων ως Διευθύντρια Πρόληψης και Ολοκληρωμένης Ασφάλειας.

Παράλληλα, έχει τιμηθεί από την UNODA ως γυναίκα – ηγέτης στη Λατινική Αμερική για την πρόληψη της έμφυλης βίας και τον έλεγχο των όπλων. Μετέχει στο τεχνικό επιτελείο του Fundación Encuentro και στο Δ.Σ. της AIPFE-Cyprus.

Ο ρόλος του Καλπαδάκη

Σημαντικό ρόλο στην κατάρτιση της λίστας των επιστημόνων που στελεχώνουν το νέο επιστημονικό συμβούλιο του οργανισμού έπαιξε και ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και διπλωμάτης Βαγγέλης Καλπαδάκης. Ο κ. Καλπαδάκης που ήρθε κοντά με τον πρώην πρωθυπουργό την περίοδο που ως διπλωματικός σύμβουλος στο Μαξίμου έπαιξε κομβικό ρόλο στην επίτευξη της Συμφωνίας των Πρεσπών, το τελευταίο διάστημα κατείχε τη θέση του συντονιστή του Ινστιτούτου και έγραψε σε μεγάλο βαθμό το project του επιστημονικού συμβουλίου, πριν εγκαταλείψει την ελληνική πρωτεύουσα για τη Βιέννη όπου ανέλαβε τη θέση του Μόνιμου Αντιπρόσωπου της Ελλάδας στον ΟΑΣΕ.

Ο βοηθός του Ζουκμάν και του Πικετί

Ο Δρ. Παναγιώτης Νικολαΐδης εντάχθηκε και αυτός στο Ινστιτούτο πρόσφατα, είναι οικονομολόγος με ειδίκευση στα δημόσια οικονομικά και με μακρά εμπειρία στη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.

Συνεργάστηκε με τους Γκαμπριέλ Ζουκμάν και Τομά Πικετί σε ζητήματα οικονομικών ανισοτήτων, φοροδιαφυγής και φορολόγησης του μεγάλου πλούτου, και υπήρξε συν-συγγραφέας της Παγκόσμιας Έκθεσης για τη Φοροδιαφυγή 2024, στην οποία προτάθηκε για πρώτη φορά η θέσπιση παγκόσμιου ελάχιστου φόρου για τους πολυεκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους.

Ο Gabriel Zucman, Γάλλος οικονομολόγος, διευθυντής του EU Tax Observatory στην Paris School of Economics, γνωστός για την έρευνά του σχετικά με τους φορολογικούς παραδείσους, τη φορολογική ανισότητα και τη φοροδιαφυγή. Έχει βραβευτεί για το έργο του, περιλαμβανομένου του βραβείου John Bates Clark Medal το 2023, και οι προτάσεις του σχετικά με την παγκόσμια φορολόγηση του πλούτου έχουν επηρεάσει τη χάραξη πολιτικής.

Ο Τομάς Πικετί είναι κι αυτός Γάλλος οικονομολόγος, γνωστός για τις έρευνές του σχετικά με την κατανομή του πλούτου και την ανισότητα. Είναι καθηγητής στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales και Διευθυντής Ερευνών. Το 2013, η δημοσίευση του βιβλίου του «Το Κεφάλαιο τον 21ο Αιώνα» τον έκανε παγκοσμίως γνωστό, εξηγώντας τη δυναμική της οικονομικής ανισότητας στην ιστορία.

Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δραστηριοποιούνται στα παρακάτω πεδία:

Οικονομικά και Οικονομία

Γιώργος Χουλιαράκης, Οικονομικός Σύμβουλος της Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος, πρώην Υπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.

Δημήτρης Λιάκος, οικονομολόγος και πρώην Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Σπύρος Κίντζιος, Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Πετράκος, Καθηγητής οικονομικής ανάλυσης του χώρου, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρώην Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Πάνος Νικολαΐδης, Οικονομολόγος, πρώην Διευθυντής Έρευνας στο Φορολογικό Παρατηρητήριο της ΕΕ στο Paris School of Economics.

Μαριζέτα Αντωνοπούλου, διδάσκουσα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο ΕΚΠΑ.

Κράτος Δικαίου, Δικαιοσύνη & Θεσμοί

Γιάννης Δρόσος, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών

Ακρίτας Καϊδατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δικηγόρος-Δημοσιογράφος

Γιάννης Καμπουράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, Νομική Σχολή Πανεπιστήμιο Εράσμους – Ρότερνταμ.

Κλιματική Αλλαγή, Περιβάλλον & Ενέργεια

Μανώλης Πλειώνης, Καθηγητής Παρατηρησιακής Αστρονομίας και Κοσμολογίας στο Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. και πρώην Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2010-2014 και 2018-2022)

Βανέσσα Κατσαρδή, Επίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Μηχανικής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψηφιακή Πολιτική και Καινοτομία

Ευάγγελος Κανούλας, Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ

Σπύρος Κασάπης, Ερευνητής στο Space Physics Group του Τμήματος Αστροφυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πρίνστον

Γραμματή Πάντζιου, Καθηγήτρια Αλγορίθμων στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Νατάσα Λοΐζου, Ερευνήτρια σε ζητήματα Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικών Καινοτομίας στο Universidad Metropolitana para la Educación yel Trabajo της Αργεντινής, πρώην Εκτελεστική Διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Ελεγχόμενων Υλικών στη Λατινική Αμερική

Άρης Μαγκλάρας, δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στην παραγωγή ημιαγωγών, Ολλανδία.

Παιδεία, Πολιτικές Εκπαίδευσης & Έρευνα

Κώστας Γαβρόγλου, Ομότιμος Καθηγητής στο ΕΚΠΑ και πρώην Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Χάρης Αθανασιάδης, Καθηγητής Δημόσιας Ιστορίας, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Νίκος Βαφέας, Καθηγητής Ιστορικής και Πολιτικής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πολυμέρης Βόγλης, Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Άρης Στυλιανού, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Hλίας Γεωργαντάς, Καθηγητής Τοπικής Πολιτικής και Κράτους στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Λεωνίδας Μακρής, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Θεωρίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ

Ισιδώρα Βασίλη, Πολιτική Μηχανικός-ερευνήτρια, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής.

Πολιτική Υγείας

Γιώργος Πλουμπίδης, Καθηγητής Πληθυσμιακής Υγείας και Στατιστικής στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας του University College London

Ισότητα φύλων και συμπερίληψη

Μαρία Γκασούκα, Ομότιμη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πρώην Αντιπρόεδρος και Δ/ντρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Ήρα Ηλιάνα Παπαδοπούλου, δρ Επικοινωνίας και MME του Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση σε θέματα πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνιακής στρατηγικής.

Στεγαστική πολιτική

Θωμάς Μαλούτας, Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειoυ Πανεπιστημίου

Κοινά αγαθά, ανοιχτές τεχνολογίες και κοινωνική/αλληλέγγυα οικονομία

Βασίλης Κωστάκης, Καθηγητής Τεχνολογικής Διακυβέρνησης και Βιωσιμότητας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ταλίν και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Πολιτική ασφάλειας

Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αντιστράτηγος ε.α., Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων

Ευρωπαϊκή πολιτική

Ζωρζέτα Λάλη, πρώην Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με εξειδίκευση σε θέματα δημόσιας διοίκησης, μεταφορών, ενέργειας, καινοτομίας και κατανάλωσης

Χάρης Τζήμητρας, Καθηγητής, Δρ Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την ειρήνη

Μαριάννα Κουριδάκη, εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Δ/νση Επικοινωνίας Ευρωκοινοβουλίου

Πολιτιστική Πολιτική

Θάνος Πολυμενέας-Λιοντήρης, Επίκουρος Καθηγητής Μουσικής Τεχνολογίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Θέμης Μουμουλίδης, Σκηνοθέτης και Συγγραφέας

Yπεύθυνος του Αρχείου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αναλαμβάνει ο Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής Πολιτικής και Κοινωνικών Ταυτοτήτων στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο ΠΑ.ΜΑΚ.

