Ποινικό αδίκημα πλέον τα ογκώδη αντικείμενα στα σκουπίδια - Όσα ανέφερε ο αντιδήμαρχος Αγρινίου Χρήστος Γούλας

Ποινικό αδίκημα πλέον τα ογκώδη αντικείμενα στα σκουπίδια, με αυστηρούς ελέγχους και «καμπάνες» και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αγρινίου, Χρήστο Γούλα να αναφέρει στην Εφημερίδα «Συνείδηση», ότι «δεν θα επιτραπούν πλέον εικόνες ντροπής δίπλα στους κάδους».

Νέα νομοθετική ρύθμιση προβλέπει αυστηρές ποινές για την παράνομη απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων εκτός των προβλεπόμενων σημείων! Ειδικότερα, με φυλάκιση έως και ένα χρόνο ή και με χρηματική ποινή τιμωρείται πλέον η εγκατάλειψη ογκωδών αστικών απορριμμάτων σε δημόσιους χώρους, σύμφωνα με νέα νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και δημοσιεύθηκε ήδη στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Η ρύθμιση στοχεύει στην πάταξη μια «ανορθόδοξης» και συχνής πρακτικής που προκαλεί περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση στις πόλεις, όπως συχνά αντικρίζουμε κοντά στους κάδους απορριμμάτων παλιά έπιπλα, στρώματα, οικιακές συσκευές, οικοδομικά υλικά ή υπολείμματα από την καθαριότητα των κήπων.

Το φαινόμενο αυτό, η εναπόθεση τέτοιων αντικειμένων σε πεζοδρόμια και δρόμους, τα οποία παρατηρούνται συχνά και στο Αγρίνιο τίθενται πλέον υπό ποινικό έλεγχο και στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Αγρινίου απευθύνει έκκληση στους δημότες για συνεργασία, υπενθυμίζοντας ότι ανέκαθεν η υπηρεσία καθαριότητας παρείχε τη δυνατότητα για απομάκρυνση των ογκωδών με οργανωμένο τρόπο και κατόπιν συνεννόησης.

Μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Χρήστος Γούλας, επισημαίνει ότι ο Δήμος Αγρινίου μετά τη νομοθετική ρύθμιση εντείνει τους ελέγχους και θα επιβάλλει ό,τι προβλέπει ο νόμος. Ωστόσο υπογραμμίζει ότι η καθαριότητα της πόλης είναι ευθύνη όλων και ζητά τη συνεργασία των δημοτών.

Ειδικότερα ο κ. Γούλας επεσήμανε: «Η ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας. Η εγκατάλειψη ογκωδών αστικών απορριμμάτων σε δημόσιο χώρο αποτελεί σοβαρή παράβαση του Κανονισμού Καθαριότητας και τιμωρείται με ποινές.

Η κατάσταση γύρω από τους κάδους απορριμμάτων στην περιοχή του Δήμου Αγρινίου είναι αρκετά προβληματική, με συχνή εμφάνιση ογκωδών αντικειμένων. Καθημερινά παρατηρούμε παλιά έπιπλα (καναπέδες, κρεβάτια, ντουλάπες), οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες), στρώματα, μπάζα από μικροανακαινίσεις, κλαδιά και απορρίμματα κήπων, καθώς και παλιά ελαστικά και κουφώματα. Αυτά τα αντικείμενα καταλαμβάνουν χώρο γύρω από τους κάδους, εμποδίζουν την προσέγγιση των απορριμματοφόρων και δημιουργούσαν μια άσχημη εικόνα για την πόλη μας.

Η Δημοτική Αρχή έχει θέσει ως βασική της προτεραιότητα την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει τακτικούς καθαρισμούς, τοποθέτηση οικοδομικών κάδων σε διάφορα σημεία, ενίσχυση της ανακύκλωσης, εκστρατείες ενημέρωσης των δημοτών και ελέγχους. Η πραγματικότητα είναι ότι, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και τις ενημερωτικές καμπάνιες του Δήμου, καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες φαινομένων παράνομης ρίψης τέτοιων απορριμμάτων όχι μόνο δίπλα σε κάδους, αλλά και σε δημόσιους κοινοχρήστους χώρους, ρέματα και περιαστικές περιοχές. Η ανεξέλεγκτη αυτή απόρριψη είναι επικίνδυνη, γιατί ρυπαίνει το έδαφος και το νερό, δημιουργεί εστίες μόλυνσης και δυσοσμίας, προσελκύει τρωκτικά, κουνούπια και έντομα, αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και το φυσικό τοπίο.

Η νέα νομοθετική ρύθμιση ενισχύει το νομικό πλαίσιο επιβάλλοντας πολύ αυστηρότερες ποινές για όσους εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα παράνομα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστίμων, αλλά και ποινικές κυρώσεις, όπως φυλάκιση ή χρηματική ποινή, για τους παραβάτες. Αυτό σηματοδοτεί την πρόθεση της Πολιτείας να αντιμετωπίσει το φαινόμενο πλέον ως σοβαρή αντικοινωνική και περιβαλλοντική παράβαση.

Η νέα ρύθμιση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από την 22/9/2025. Από το σημείο αυτό και έπειτα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί των Δήμων έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις διατάξεις της.

Οι πολίτες του Αγρινίου πρέπει να γνωρίζουν ότι: Απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση ογκωδών απορριμμάτων (π.χ. έπιπλα, στρώματα, ψυγεία) δίπλα στους κάδους απορριμμάτων χωρίς ενημέρωση. Η αποκομιδή πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού, όπου καθορίζονται συγκεκριμένα η ημέρα και ο τόπος εναπόθεσης. Δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη τοποθέτηση σε οποιοδήποτε σημείο.

Καλούμε τους συμπολίτες μας να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες του Δήμου και να αποτρέπουν περιστατικά παράνομης απόρριψης. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας. Μόνο με τη συλλογική προσπάθεια και την ευαισθητοποίηση των πολιτών μπορούμε να πετύχουμε μια καθαρή πόλη, ένα υγιές περιβάλλον για εμάς και τις επόμενες γενιές.

Η παράβαση αυτή επισύρει πρόστιμα, ανάλογα με τη σοβαρότητα και την επανάληψη της πράξης. Σε περιπτώσεις ακραίας υποτροπής ή επικίνδυνης ρύπανσης, μπορεί να κινηθούν και ποινικές διαδικασίες (σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο).

Οι πολίτες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του Δήμου, µε σχετική έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση για την ημέρα, την ώρα και τον τόπο που πρέπει να εναποθέτουν προσωρινά τα προς αποκομιδή αντικείμενα. Τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται σε σημείο, ώστε να µην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους. Απαγορεύεται να απορρίπτονται σε πεζοδρόμια, στο οδόστρωμα, σε κοινόχρηστους χώρους και σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο ογκώδη αστικά απόβλητα (παλαιά έπιπλα, στρώματα, άχρηστες οικιακές συσκευές κλπ), καθώς και ογκώδη υλικά συσκευασίας (ξύλινα κιβώτια, φελιζόλ κλπ).Αναφορικά µε τις μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές, ο πολίτης οφείλει να τις ξεχωρίσει από τα λοιπά ογκώδη προκειμένου η διαχείριση αυτών. Η εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ, πραγματοποιείται στο πλαίσιο λειτουργίας ΣΕΔ. Στο Δήµο λειτουργεί οργανωμένα χωριστή συλλογή λοιπών (πλην ΑΗΗΕ) όπως ρούχων και χρησιμοποιημένων ελαιών και ο πολίτης υποχρεούται να ξεχωρίσει τα ρεύµατα αυτά και να τα οδηγήσει στους ειδικούς κάδους.

Σαφείς πληροφορίες για την ορθή απόρριψη αναφέρονται και στο site του Δήμου μας https://agrinio.gr/dimos/cleaning-and-recycling/ . Οι δημότες πρέπει να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου στα εξής στοιχεία: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 26413 60533, 60523, e-mail: ekathariotitas@agrinio.gr ή στο τηλέφωνο του δημότη 15194 για την ορθή απόρριψη και αποκομιδή των προαναφερόμενων αποβλήτων. Κατόπιν συνεννόησης, η υπηρεσία προγραμματίζει δωρεάν αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων από το σημείο που θα τους υποδείξει ο πολίτης.

Μάλιστα, ο κ. Γούλας τόνισε ιδιαίτερα ότι: «η καθαριότητα της πόλης είναι ευθύνη όλων μας. Η νέα αυστηρή νομοθεσία έρχεται να στηρίξει την καθημερινή μας προσπάθεια για έναν Δήμο καθαρό, ασφαλή και πολιτισμένο. Καλώ όλες τις Αγρινιώτισσες και όλους τους Αγρινιώτες να σεβαστούν τους δημόσιους χώρους και να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες του Δήμου. Από πλευράς μας, εντείνουμε τους ελέγχους και εφαρμόζουμε στο ακέραιο τις προβλέψεις του νόμου. Δεν θα επιτρέψουμε πλέον εικόνες ντροπής δίπλα στους κάδους. Ο Δήμος Αγρινίου είναι το σπίτι όλων μας και αξίζει τον σεβασμό μας».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»