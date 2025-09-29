Ποινική δίωξη στον αστυνομικό που απήγαγε και ξυλοκόπησε πολίτη στην Ξάνθη γιατί τον πέρασε για «λαθρομετανάστη»

Ποινική δίωξη για παράνομη κατακράτηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση καθήκοντος ασκήθηκε στον αστυνομικό που απήγαγε και ξυλοκόπησε πολίτη στην Ξάνθη γιατί τον πέρασε για «λαθρομετανάστη». Ζήτησε ο ίδιος αναβολή και θα δικαστεί την Τετάρτη (1/10).

Ο αστυνομικός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης, εκτός υπηρεσίας και φορώντας πολιτικά ρούχα, φέρεται να προσέγγισε στην περιοχή του Σουνίου έναν 40χρονο Έλληνα πολίτη, τον οποίο – όπως ισχυρίστηκε – πέρασε για «λαθρομετανάστη». Χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο ή αρμοδιότητα, του πέρασε χειροπέδες, τον έριξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι στο Σέλερο, όπου τον ξυλοκόπησε άγρια και τον εγκατέλειψε.

Το θύμα, σύμφωνα με το xanthinews.gr, είναι ομογενής που ζει στη Γερμανία και είχε επιστρέψει στην Ξάνθη για να επισκεφθεί τους γονείς του. Είναι διπλής υπηκοότητας (ελληνικής και γερμανικής) και μάλιστα πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας. Η κατάσταση της υγείας του κάνει την επικοινωνία δύσκολη, αφού δεν μιλά καλά ελληνικά και έχει προβλήματα ακοής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από την προανάκριση που ακολούθησε διακριβώθηκε η εμπλοκή του αστυνομικού στην υπόθεση, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να σχηματιστεί σε βάρος του ποινική δικογραφία. Παράλληλα, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει, στην ανακοίνωσή της, ότι επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δε συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, τονίζοντας ότι ενεργοποιεί άμεσα τις ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας, την ενίσχυση της διαφάνειας και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό.

Πηγή: protothema.gr