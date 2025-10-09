Ποινική δίωξη στον 42χρονο που τρύπησε στο πρόσωπο την έγκυο σύντροφό του με πιρούνι

Ποινική δίωξη στον 42χρονο για την άγρια κακοποίηση της εγκύου συντρόφου του με πιρούνι.

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αλλά και για τα πλημμελήματα της οπλοφορίας - οπλοχρησίας ασκήθηκε σε βάρος του 42χρονου που επιτέθηκε άγρια στην έγκυο σύντροφό του, χτυπώντας την με πιρούνι σε όλο της το πρόσωπο.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε για να απολογηθεί στην 31η ανακρίτρια.

Η νεαρή γυναίκα από τη Γεωργία διακομίστηκε στο «Αττικόν» με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και κινδυνεύει να χάσει την όρασή της, ενώ ο δράστης σύντροφός της, επίσης από τη Γεωργία, προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα Ψυχικού και στη συνέχεια συνελήφθη και κρατείται.

«Έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Η γυναίκα ήρθε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην εφημερία του Αττικού νοσοκομείου.

Ήταν αιμόφυρτη και τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο. Είπε στους γιατρούς ότι ήταν χτυπημένη από τον σύντροφό της και τα μάτια της ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση» είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Action24 το πρωί της Πέμπτης (09/10/25).

«Οι γιατροί ειδοποίησαν την αστυνομία. Νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική με φύλαξη, χθες υποβλήθηκε σε χειρουργεία και δίνει μάχη για να μη χάσει την όρασή της», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Πηγή: cnn.gr