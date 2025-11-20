Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, 2025
Ποινική δίωξη για τρία αδικήματα στη Δήμητρα Ματσούκα

Η ηθοποιός αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί

Τα αδικήματα με τα οποία βαρύνεται η Δήμητρα Ματσούκα μετά τη σύλληψή της, το βράδυ της Τετάρτης.

Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για τρεις πράξεις ασκήθηκε σε βάρος της ηθοποιού Δήμητρας Ματσούκα μετά τη σύλληψή της, το βράδυ της Τετάρτης (19/11).

Η ηθοποιός είναι κατηγορούμενη για τα εξής αδικήματα:

  • Της επικίνδυνης οδήγησης
  • Της κυκλοφορίας οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και
  • Της οδήγησης από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Η ηθοποιός αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο για να καθίσει στο εδώλιο.

Υπενθυμίζεται πως, η Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη τις βραδινές ώρες της Τετάρτης στην περιοχή της Βουλιαγμένης. Κατά τον τροχονομικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δίπλωμα καθώς της είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου, ενώ δεν είχε ούτε πινακίδες καθώς της είχαν αφαιρεθεί πριν από μερικές ημέρες από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Πηγή: news247.gr

