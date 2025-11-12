Ποινική δικογραφία σε βάρος της Αφροδίτης Λατινοπούλου για πλαστογραφία

23
Ποινική δικογραφία σχηματίστηκε, σχετικά με υπόθεση πιθανής πλαστογράφησης υπογραφών κατά τη διαδικασία ίδρυσης του πολιτικού κόμματος «Φωνή Λογικής» της Αφροδίτης Λατινοπούλου, όπως γνωστοποίησε σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργού, έχει ήδη σχηματιστεί ποινική δικογραφία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Η δικογραφία:
- διαβιβάστηκε στις 16 Ιανουαρίου 2025 σε Προανακριτικό Τμήμα για προκαταρκτική εξέταση,
- από 16 Ιουλίου 2025 βρίσκεται προς επεξεργασία σε Εισαγγελικό Λειτουργό,
- και συσχετίστηκε στις 15 Ιουλίου 2025 με προηγούμενη δικογραφία της 13ης Μαΐου 2025.
Η υπόθεση έχει τεθεί υπό διερεύνηση έπειτα από σχετική πρωτοβουλία του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου, ο οποίος ζήτησε ενημέρωση για το αν υπήρξαν καταγγελίες πολιτών περί μη γνήσιων υπογραφών.
Ο υπουργός υπενθυμίζει ότι το άρθρο 29 του ν. 3023/2002 προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη σύσταση πολιτικού κόμματος.
Βασικά σημεία:
- Το κόμμα καταθέτει ιδρυτική δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
- Η δήλωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τη Διοικούσα Επιτροπή.
- Το κόμμα οφείλει να τεκμηριώσει ότι η δράση του υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.
- Υποβάλλεται το όνομα, έμβλημα, έδρα και καταστατικό, το οποίο πρέπει να φέρει τουλάχιστον 200 υπογραφές πολιτών με δικαίωμα ψήφου.
Ο έλεγχος των υπογραφών δεν γίνεται αυτομάτως· ενεργοποιείται μόνο μετά από καταγγελία για πιθανή πλαστογράφηση. Σε αυτή την περίπτωση:
- Η υπόθεση διαβιβάζεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
- Η διαδικασία ακολουθεί τις διατάξεις των άρθρων 43 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
- Φωτοαντίγραφα του καταστατικού και των υπογραφών αποστέλλονται από τον Άρειο Πάγο στο Υπουργείο Εσωτερικών – Διεύθυνση Εκλογών, αρμόδιο για ζητήματα εκλογών και πολιτικών κομμάτων.
