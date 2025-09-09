Ποια ονόματα εξετάζει ο Μακρόν μετά την πτώση του Μπαϊρού - Ανακοινώσεις σύντομα για τον νέο πρωθυπουργό

Εντός της ημέρας η παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού μετά την ήττα της στην διαδικασία για ψήφο εμπιστοσύνης

Η Γαλλία εισέρχεται σε νέα πολιτική κρίση μετά την καταψήφιση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού στη Βουλή, με 194 ψήφους υπέρ έναντι 364 κατά. Ο ίδιος ο Μπαϊρού, που είχε προκαλέσει τη διαδικασία εμπιστοσύνης επιχειρώντας να στηρίξει το αυστηρό πακέτο περικοπών ύψους 44 δισ. ευρώ για τη μείωση του χρέους, ανακοίνωσε ότι σήμερα θα καταθέσει την παραίτησή του.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, αντιμέτωπος με την έκτη αλλαγή πρωθυπουργού της θητείας του από το 2017, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «έλαβε υπόψη το αποτέλεσμα» και θα ορίσει νέο πρωθυπουργό «τις επόμενες ημέρες». Σύμφωνα με πληροφορίες του AFP, η επιλογή μπορεί να ανακοινωθεί ακόμη και σήμερα.

Σενάρια διαδοχής κυκλοφορούν έντονα στο Παρίσι. Επικρατέστερες θεωρούνται προσωπικότητες με εμπειρία και στενή σχέση εμπιστοσύνης με τον Μακρόν, όπως ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν και ο υπουργός Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκονύ. Στη λίστα αναφέρονται επίσης η υπουργός Υγείας Κατρίν Βωτρέν και ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρντ.

Πέρα από το υπουργικό συμβούλιο, στο τραπέζι βρίσκονται και ονόματα εκτός κυβέρνησης. Ο Ραφαέλ Γκλουκσμάν, ηγέτης ενός προοδευτικού αριστερού κινήματος, και ο πρώην πρωθυπουργός Μπερνάρ Καζνέβ, με θητεία στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, θεωρούνται πιθανές επιλογές που θα μπορούσαν να διευρύνουν τις πολιτικές ισορροπίες.

Η πτώση του Μπαϊρού τον καθιστά τον έκτο πρωθυπουργό που αποχωρεί υπό τον Μακρόν, μετά τους Εντουάρ Φιλίπ, Ζαν Καστέξ, Ελιζαμπέτ Μπορν, Γκαμπριέλ Ατάλ και Μισέλ Μπαρνιέ. Η συνεχής εναλλαγή πρωθυπουργών καταδεικνύει τη δυσκολία του προέδρου να διατηρήσει σταθερές ισορροπίες στην Εθνοσυνέλευση, ιδίως μετά τις εκλογές που δεν έδωσαν απόλυτη πλειοψηφία.

Το ζητούμενο πλέον είναι εάν η νέα επιλογή θα μπορέσει να εξασφαλίσει κυβερνητική σταθερότητα και να περάσει τις αναγκαίες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, την ώρα που η αντιπολίτευση επιδιώκει να εκμεταλλευθεί την πολιτική φθορά του Μακρόν για να ζητήσει νέες κάλπες.

