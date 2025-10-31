Ποια καταστήματα ΕΛΤΑ στην Αιτωλοακαρνανία κατεβάζουν ρολά την Δευτέρα – Η λίστα με τα 204 λουκέτα

Σε απόλυτη συρρίκνωση έχουν καταδικαστεί τα ΕΛΤΑ, βάζοντας λουκέτο σε εκατοντάδες καταστήματα στη Αιτωλοακαρνανία και σε όλη την επικράτεια σε διάστημα μόλις δύο ετών.

Την ίδια στιγμή τα οικονομικά τους παραμένουν στο κόκκινο με τα συσσωρευμένα χρέη του Δημοσίου για την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας να ξεπερνούν τα 45 εκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 2024 συντελώντας στον οικονομικό στραγγαλισμό των Ελληνικών Ταχυδρομείων που κατεβάζουν ρολά από την επόμενη εβδομάδα σε ακόμα περισσότερα καταστήματα ύστερα από το τσουνάμι αναστολών λειτουργίας του καλοκαιριού του 2023.

Σε μία ανακοίνωση μόλις …1,5 σειράς έκρυβε η διοίκηση των ΕΛΤΑ το λουκέτο σε άλλα 204 καταστήματα από την προσεχή Δευτέρα 3 Νοεμβρίου. Σε αντίθεση με παλαιότερες αναλυτικές αποφάσεις που αναρτούσαν στη «Διαύγεια», τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανάρτησαν το απόγευμα της Τετάρτης απόφαση για «την αναστολή συναλλακτικής δραστηριότητας των Ταχυδρομικών Καταστημάτων του παραρτήματος από 3.11.2025», χωρίς ωστόσο να αναρτήσουν ποτέ δημοσίως το εν λόγω παράρτημα.

Πρόκειται για το δεύτερο μαζικό κύμα κλεισίματος καταστημάτων, καθώς δύο χρονια πριν είχαν αναστείλει τη λειτουργία τους ακόμα 141 καταστήματα με τον συνολικό αριθμό να φτάνει πλέον τα 345.

Και μπορεί η διοίκηση των ΕΛΤΑ να επισημαίνει στην επίσημη ανακοίνωσή της ότι θα παραμείνουν σε λειτουργία 800 σημεία εξυπηρέτησης μαζί με τα ΕΛΤΑ courier, ωστόσο οι ταχυδρομικοί σημειώνουν ότι από το άλλοτε κραταιό δίκτυο των ταχυδρομείων που παρέμεναν ανοιχτά υποδεχόμενα τους πολίτες ακόμα και εκεί που έκλειναν υποκαταστήματα τραπεζών και στα πιο ακριτικά σημεία της χώρας, πλέον θα απομείνουν μόλις 254.

Την ίδια στιγμή όλο και μεγαλύτερο έργο των ταχυδρομείων εκχωρείται σε ιδιώτες με εργολαβίες σε εξωτερικούς συνεργάτες μέσω της μεθόδου outsourcing, η οποία εξετάζεται να εφαρμοστεί ακόμα και στον ρόλο του ταχυδρόμου.

Λουκέτο και σε καταστήματα σε μεγάλους δήμους στην Αττική

Όπως αποκαλύπτει η λίστα των καταστημάτων που αναστέλλουν από την Δευτέρα τη λειτουργία τους και παρουσιάζει το «ethnos.gr», σε αυτά συγκαταλέγονται δεκάδες στην περιφέρεια, σε νησιά, ακόμα και σε μεγάλους δήμους στην Αττική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα καταστήματα στο Μαρούσι, στην Αρτέμιδα, στον Ασπρόπυργο, τη Βούλα, τα Βριλήσσια, το Γαλάτσι, τον Γέρακα, τη Δάφνη, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Φιλαδέλφεια, το κατάστημα στην πλατεία Καισαριανής, στο Χαιδάρι και τον Χολαργό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για καταστήματα με περιορισμένη εμπορική δραστηριότητα και μερικές φορές επικαλύψεις από γειτονικά σημεία, κάτι το οποίο αμφισβητείται ωστόσο από τοπικους παράγοντες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στο προηγούμενο μπαράζ λουκέτων είχε κατεβάσει ρολά το ταχυδρομείο του Πλαταμώνα, στη φάση αυτή κλείνουν και τα κοντινά του Λιτόχωρου και της Λεπτοκαρυάς αυξάνοντας σημαντικά την απόσταση που πρέπει να διανύσει κανείς προκειμένου να εξυπηρετηθεί από ταχυδρομείο. Ταυτόχρονα κλείνουν και ταχυδρομεία όπως αυτό των Αρχανών που εξυπηρετούν σεισμόπληκτες περιοχές.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, τα 204 καταστήματα σταματούν τη συναλλακτική τους δραστηριότητα, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του οργανισμού καθώς, όπως αναφέρει σε αρκετές περιπτώσεις πρόκειται για σημεία που εμφάνιζαν ζημίες άνω των 150.000 ευρώ ετησίως. Η κίνηση αυτή πάντως σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη συρρίκνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ των τελευταίων δεκαετιών.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ χαρακτηρίζει την απόφαση “στοχευμένη αναδιάρθρωση” που θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα του οργανισμού. Στόχος, όπως αναφέρει, είναι η μετατόπιση του βάρους από το φυσικό δίκτυο στον ταχυδρόμο και τις ψηφιακές υπηρεσίες, διατηρώντας παράλληλα την καθολική κάλυψη σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, η συναλλακτική δραστηριότητα των καταστημάτων συνεισφέρει λιγότερο από 10% των εσόδων, ενώ απορροφά περισσότερο από το 50% των εξόδων. Το ανισοζύγιο αυτό, σε συνδυασμό με τη δραματική μείωση της επιστολικής αλληλογραφίας – πάνω από 90% τα τελευταία δέκα χρόνια – καθιστά, όπως υποστηρίζει η διοίκηση, αναπόφευκτη την αναδιάρθρωση.

Τα ΕΛΤΑ διαβεβαιώνουν ότι οι ταχυδρομικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται αδιάλειπτα σε κάθε περιοχή της χώρας, μέσω 1.400 ταχυδρόμων, 500 συνεργατών, 400 πρακτόρων courier και αγροτικών διανομέων, καθώς και εκατοντάδων συνεργαζόμενων σημείων.

Σημειώνουν ότι οι περισσότεροι διανομείς διαθέτουν πλέον φορητά POS και συσκευές PDA, ώστε να πραγματοποιούν συναλλαγές κατ’ οίκον, ενώ καλούν τους πολίτες να κλείνουν τηλεφωνικό ραντεβού με τον …ταχυδρόμο τους.

Ειδικά για τους ηλικιωμένους και τους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών, τα ΕΛΤΑ τονίζουν ότι θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με φυσική παρουσία ταχυδρόμου. «Με ένα τηλεφώνημα στο 212 0000 700, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα στοιχεία του ταχυδρόμου της περιοχής τους και να προγραμματίζουν ραντεβού για εξυπηρέτηση στο σπίτι τους. Παράλληλα, τοπικές επιχειρήσεις και φορείς εξυπηρετούνται μέσω των κινητών κέντρων περισυλλογής αλληλογραφίας, τα οποία διέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση χωρίς καθυστερήσεις».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) ωστόσο δεν φαίνεται να πείθεται από αυτήν την επιχειρηματολογία και αναμένεται να αποφασίσει δράσεις και κινητοποιήσεις σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο που έχει προγραμματίσει για την επόμενη εβδομάδα.

Σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι από τις αλλαγές στα ΕΛΤΑ «απουσιάζει το μεταρρυθμιστικό στοιχείο, αλλά περισσεύει το στοιχείο της συρρίκνωσης της εταιρείας και της αποδιάρθρωσής της». Οι εργαζόμενοι προσθέτουν μάλιστα ότι οι αλλαγές κινούνται όλες προς την ίδια κατεύθυνση: «εκχώρηση έργου σε ιδιώτες, μετακίνηση τακτικού προσωπικού», ενώ σημειώνουν πως όσα συμβαίνουν σήμερα είναι αποτέλεσμα της εικοσαετούς απουσίας ολοκληρωμένων και ξεκάθαρων πολιτικών για τα ΕΛΤΑ, αλλά «κυρίως είναι αποτέλεσμα της μονίμως καθυστερημένης και ανεπαρκούς αποζημίωσης της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας που δεν επιτρέπει στα ΕΛΤΑ να ανταποκριθούν στο ζωτικό για την κοινωνία και την οικονομία ρόλο τους παραμένοντας ταυτόχρονα βι΄λωσιμα, σύγχρονα και ανταγωνιστικά».

Αναδιάρθρωση υπό οικονομική πίεση

Η απόφαση για τη μείωση του δικτύου έρχεται σε μια στιγμή που τα ΕΛΤΑ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρότατες οικονομικές δυσκολίες έχοντας χάσει για ακόμα μία χρονιά το στοίχημα της επιστροφής στην κερδοφορία το 2024 παρά τη μείωση των ζημιών. Οι καθαρές ζημίες περιορίστηκαν σε 8,3 εκατ. ευρώ, από 28,7 εκατ. ευρώ το 2023, ωστόσο η καθαρή θέση παρέμεινε αρνητική κατά 140 εκατ. ευρώ, ενώ το κεφάλαιο κίνησης είναι αρνητικό κατά περίπου 162 εκατ. ευρώ.

Οι ορκωτοί ελεγκτές, στις οικονομικές καταστάσεις του 2024 μάλιστα, έκαναν λόγο για «ουσιώδη αβεβαιότητα» σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας του ομίλου, καλώντας τη διοίκηση να λάβει μέτρα για τη σταθεροποίηση της εταιρείας.

Η δύσκολη κατάσταση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι το Δημόσιο δεν έχει καταβάλει σημαντικό μέρος της αποζημίωσης των προηγούμενων ετών για την καθολική υπηρεσία. Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις, το συνολικό ανείσπρακτο υπόλοιπο από προηγούμενες χρονιές έφτανε τον Δεκέμβριο του 2024 τα 46,77 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα η κυβερνοεπίθεση του 2022 είχε οδηγήσει σε πρόστιμο σχεδόν 3 εκατ. ευρώ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, ενώ το παζλ των οικονομικών δυσκολιών συμπληρώνουν οι συσσωρευμένες οφειλές προς ΕΦΚΑ και τρίτους φορείς.

Στα τέλη του 2024, ο ΕΦΚΑ ενημέρωσε την εταιρεία για ληξιπρόθεσμη οφειλή ύψους 62,46 εκατ. ευρώ, η οποία ρυθμίστηκε τον Μάρτιο του 2025 σε 85,3 εκατ. ευρώ, με αποπληρωμή σε βάθος 20ετίας.

Όλη η λίστα με τα 204 λουκέτα