Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι - Τι έδειξαν οι εξετάσεις στο Κρατικό Νίκαιας

Υπενθυμίζεται ότι για την ερχόμενη εβδομάδα αναβλήθηκε η διαδικασία εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι, η οποία είχε προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή.

Η αναβολή δόθηκε καθώς υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες, αίτημα της συνηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου για ορισμό τεχνικών συμβούλων.

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας και μετά την απόφαση της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας να εγκρίνει το αίτημα του για την άδεια εκταφής του γιου του μόνο για την ταυτοποίηση μέσω DNA της σορού του.

«Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή, την πρώτη μέρα, μέχρι τέλους. Γιατί αυτά τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση. Και δεν θα το αφήσω έτσι. Μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» ανέφερε χαρακτηριστικά την Κυριακή ο κ. Ρούτσι.

Πηγή: cnn.gr