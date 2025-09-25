ΠΟΕ - ΟΤΑ: Συμπαράσταση στους απεργούς πείνας - Ο αγώνας τους είναι ο αγώνας όλων μας…

Την συμπαράστασή της εξέφρασε σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕ - ΟΤΑ, για τους απεργούς πείνας και τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις, ενός από τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη.

Η ανακοίνωση:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη της στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις, ενός από τα πενήντα επτά (57) αθώα θύματα του εγκλήματος στα Τέμπη, που από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 βρίσκεται σε απεργία πείνας στην Πλατεία Συντάγματος.

Ο αγώνας του είναι κραυγή απέναντι στην κυβερνητική και δικαστική αναλγησία. Το αίτημά του, η εκταφή της σορού του παιδιού του ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τον θάνατό του, δεν είναι τίποτα παραπάνω από το αυτονόητο δικαίωμα κάθε γονιού για Δικαιοσύνη.

Αποτελεί την μεγαλύτερη ύβρη και προσβολή στο νεκρό, να μην του επιτρέπουν να μάθει από το τι πέθανε το παιδί του συνηγορώντας στην εκταφή.

Στην απέναντι πλευρά βρίσκεται ένα σύστημα που επιχειρεί να... θάψει μαζί μετα παιδιά μας και την αλήθεια. Ένα πολιτικό και δικαστικό πλέγμα συγκάλυψης, που θέλει να μετατρέψει το έγκλημα των Τεμπών σε «τραγωδία χωρίς υπευθύνους».

Δεν θα το επιτρέψουμε! Δεν θα δεχτούμε να φορτώνονται σε «παθογένειες» και «ανικανότητες» τα εγκλήματα που έχουν ονοματεπώνυμο. Για το έγκλημα στα Τέμπη υπάρχουν ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες και συνειδητή προσπάθεια συγκάλυψης.

Η ιδιωτικοποίηση, η εμπορευματοποίηση των Δημοσίων αγαθών και η λογική του κέρδους πάνω από τον άνθρωπο είναι ένα διαρκές έγκλημα. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων και καλεί εργαζόμενες, εργαζόμενους, τον λαό και τη νεολαία να βρεθούμε όλοι μαζί στο Σύνταγμα, στο μνημείο με τα ονόματα των θυμάτων, μπροστά στη Βουλή.

Να ενώσουμε τις φωνές μας, να μην αφήσουμε τον αγώνα τους μόνο, να απαιτήσουμε Δικαιοσύνη. Για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Για να ζήσουμε σε μια κοινωνία που θα βάζει στο κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, κι όχι τα συμφέροντα και τα κέρδη των λίγων.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Η ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ…!!!