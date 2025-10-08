Ποδηλατική Δράση στο Μεσολόγγι: «Η Καρδιά σε Κίνηση» στο δρόμο της Τουρλίδας την Κυριακή

Η ποδηλατική δράση «Η Καρδιά σε Κίνηση», διοργανώνεται την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00 π.μ., στον Δρόμο Τουρλίδας, στο πλαίσιο του 3ου Συνεδρίου Επεμβατικής Καρδιολογίας – Πύλη Καρδιάς (Ιερή Πόλη Μεσολογγίου, 10–11 Οκτωβρίου 2025, Αμφιθέατρο Περιφέρειας, εκδήλωση ανοικτή στο κοινό).

Με Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής τον Αναπληρωτή Καθηγητή Καρδιολογίας του

Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Γρηγόριο Τσίγκα, το συνέδριο και η δράση ενώνουν την επιστήμη

με την κοινωνία, στέλνοντας το μήνυμα ότι η καρδιά μας χρειάζεται κίνηση, άσκηση και

πρόληψη για να παραμείνει υγιής.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ στηρίζεται ενεργά από τον Εμπορικό

Σύλλογο Μεσολογγίου και τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσολογγίου.

Με φόντο τη μαγευτική λιμνοθάλασσα, η ποδηλατική διαδρομή θα κορυφωθεί με

χαιρετισμούς και βραβεύσεις, υπενθυμίζοντας, όπως έγραψε ο Albert Camus, ότι «Η ζωή είναι

το άθροισμα των επιλογών μας».

Πρόγραμμα Εκδήλωσης «Η Καρδιά σε Κίνηση»

Σημείο Συγκέντρωσης: Δρόμος Τουρλίδας

Ώρα Εκκίνησης: 10:00 π.μ.

Τερματισμός: Παραλία Τουρλίδας

Χαιρετισμοί – Βραβεύσεις

Τιμητική Βράβευση Θοδωρή Βλάχου

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα τιμηθεί ο Θοδωρής Βλάχος για τη λαμπρή πορεία και την ανεκτίμητη προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς και για τις κορυφαίες επιτυχίες

που έχει χαρίσει στην εθνική υδατοσφαίριση.

Ο Θεόδωρος (Θοδωρής) Βλάχος είναι:

Ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Ανδρών

Ολυμπιονίκης προπονητής (Χρυσό Παρίσι 2024, Αργυρό Τόκιο 2021)

Πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, με πολλαπλές κατακτήσεις Πρωταθλημάτων & Champions League

Ένας από τους κορυφαίους προπονητές υδατοσφαίρισης διεθνώς