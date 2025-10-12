Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την εξαίσια Τελετή Αναπαράστασης της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου

Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την εντυπωσιακή Τελετή Αναπαράστασης της 454ης Επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου που πραγματοποιήθηκε στο Ενετικό Λιμάνι.

Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία οι εορτασμοί της 454ης Επετείου της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον εκατοντάδων θεατών που κατέκλυσαν το Ενετικό Λιμάνι για να παρακολουθήσουν από κοντά μία μοναδική εμπειρία ιστορικής αναβίωσης.

Το βράδυ του Σαββάτου, 11 Οκτωβρίου 2025, πλήθος θεατών ταξίδεψε πίσω στον χρόνο στο Ενετικό Λιμάνι, με την Τελετή Αναπαράστασης της ιστορικής Ναυμαχίας του 1571, που κάθε χρόνο υπενθυμίζει τη διαχρονική ταυτότητα και τον συμβολισμό της πόλης ως σημείου αναφοράς για την Ευρώπη και τον κόσμο.

«…Ήταν η πιο μεγαλόπρεπη στιγμή που γνώρισαν οι περασμένοι ή τούτοι οι σημερινοί καιροί, ή που θα δούνε οι μελλούμενοι…» Miguel de Cervantes Saavedra

Δείτε φωτογραφίες: