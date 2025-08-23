Πλήθος πιστών με τα πόδια στην Παναγία Προυσιώτισσα

Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της χώρας ανηφόρισαν και φέτος με τα πόδια προς το ιστορικό μοναστήρι του Προυσού για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Προυσιώτισσας.

Όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο, πολλοί από αυτούς εκπλήρωσαν το τάμα τους φτάνοντας με τα πόδια, παρά τις δύσκολες συνθήκες και τη μεγάλη διαδρομή. Κάποιοι ξεκίνησαν από το Αγρίνιο, άλλοι από την Ευρυτανία και τα Άγραφα, διανύοντας δεκάδες χιλιόμετρα με μοναδικό στόχο να βρεθούν στη Χάρη Της.

Δείτε το χαρακτηριστικό video από τα Evrytanika nea