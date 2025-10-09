Πλήθος κόσμου και επισήμων στα εγκαίνια της αίθουσας ψηφιακής αναπαράστασης της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου

Με πολλές τιμές και τη δέουσα επισημότητα εγκαινιάστηκε η αίθουσα ψηφιακής αναπαράστασης της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, το οποίο στεγάζεται σε χώρο του πρώην Ξενία Ναυπάκτου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ναυπακτίας:

Με τη δέουσα επισημότητα πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025 τα εγκαίνια του Ψηφιακού Κέντρου Εμβαπτισμένης Πραγματικότητας της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, το οποίο στεγάζεται σε χώρο του πρώην Ξενία Ναυπάκτου.





Πρόκειται για ένα έργο πολιτισμού και τεχνολογίας, το οποίο συνδυάζει τη δύναμη της ψηφιακής αφήγησης με τη σύγχρονη εμβαπτισμένη εμπειρία, αναδεικνύοντας με μοναδικό τρόπο τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, το ιστορικό γεγονός που σημάδεψε την Ευρώπη.

Το Ψηφιακό Κέντρο, που αναπτύχθηκε στον ανακαινισμένο χώρο του πρώην Ξενία, διαθέτει ολοκληρωμένες υποδομές πολυμέσων και διαδραστικής εμπειρίας, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ζήσουν τη Ναυμαχία μέσα από τρισδιάστατες και ολογραφικές προβολές, ήχο περιβάλλοντος, ειδικά εφέ και προγράμματα επαυξημένης πραγματικότητας. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί πολιτιστικός διαδικτυακός τόπος και εφαρμογή κινητών τηλεφώνων, μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν ψηφιακά στο περιεχόμενο και να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής.

Η δημιουργία του Ψηφιακού Κέντρου Εμβαπτισμένης Πραγματικότητας της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου αποτελεί ένα έργο-σταθμό για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης, ενισχύοντας την ιστορική της ταυτότητα και συμβάλλοντας στην προώθηση της Ναυπάκτου ως τόπου γνώσης, μνήμης και καινοτομίας.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητρόπολης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου π.Θωμάς Βαμβίνης, ο οποίος στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη κ.κ.Ιεροθέου. Ομιλία πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας και ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, ως εκπροσώπου του Περιφερειάρχη, κ.Χρήστο Παΐσιο, τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας κ.Γιώργο Σιαμαντά και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ.Ντίνο Τσουκαλά.





Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας κ.Θανάσης Μαυρομμάτης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας κ.Άγγελος Σταυρόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι κ.Θωμάς Κοτρωνιάς, κ.Θανάσης Κούκουνας, κ.Γιάννης Παπαϊωαννίδης, κ.Γιώργος Σιμάκης, κ.Νίκος Ραυτόπουλος και κ.Μαρίνα Ρισβά-Πατακοπούλου, ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας κ.Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, οι πρώην Δήμαρχοι κ.Γιάννης Μπουλές και κ.Γιάννης Νταουσάνης, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κ.Σπύρος Σκιαδαρέσης, ο Πρόεδρος της Αιτωλικής Αναπτυξιακής κ.Γιώργος Κοτρώνης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας κ.Σπύρος Τσέλιος, η Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ κ.Αγγελική Σμπούκη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Σωκράτης Παπαβασιλείου, κ.Σπύρος Γουρζής, κ.Ανδρέας Κοτσανάς και κ.Χρήστος Σαλαμούρας, ο Πρόεδρος κ.Κώστας Σταυρόπουλος και μέλη της Κοινότητας Ναυπάκτου, ο Διευθυντής της Αιτωλικής Αναπτυξιακής κ.Μπάμπης Μιχαλόπουλος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ναυπακτίας και Δωρίδας κ.Αποστόλης Παπαϊωάννου, στελέχη υπηρεσιών και φορέων, εκπρόσωποι συλλόγων και πλήθος κόσμου.

Η πράξη με τίτλο «Δημιουργία και εξοπλισμός Ψηφιακού Κέντρου Εμβαπτισμένης Πραγματικότητας της Ναυμαχίας Ναυπάκτου» υλοποιήθηκε από τον Δήμο Ναυπακτίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ), Μέτρο 19 “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων-CLLD/LEADER” της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ, με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ περίπου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

