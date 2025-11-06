Πλησιάζει η ώρα του ΣτΕ για τον Αχελώο – Προκαλεί ο Κουρέτας

Πλησιάζει η ώρα του ΣτΕ για τον Αχελώο, με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα να ζητά επανεκκίνηση των έργων και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να προειδοποιούν ότι η εκτροπή θα διαιωνίσει την κακοδιαχείριση του νερού, όπως αναφέρει η Εφημερίδα « Συνείδηση ».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Με βασικό επιχείρημα να διασωθούν οι… υδροβόρες καλλιέργειες βαμβακιού, το αίτημα της εκτροπή μέρους των υδάτων του άνω ρου του Αχελώου από τα Άγραφα προς τον κάμπο επανέρχεται για άλλη μια φορά από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Το ψηφισμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων για τη Θεσσαλία προβλέπει μερική εκτροπή υδάτων του Αχελώου, ωστόσο το θέμα θα κρίνει το ΣτΕ, μετά από προσφυγή τεσσάρων περιβαλλοντικών οργανώσεων και των φορέων της Αιτωλοακαρνανίας. Η νέα προσφυγή κατά του έργου της εκτροπής αναμένεται να εκδικαστεί από το ΣτΕ στις 3 Δεκεμβρίου.

«Να αρχίσει συντεταγμένα και χωρίς άλλη καθυστέρηση η σταδιακή εφαρμογή του ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας, καθώς και το αντίστοιχο της Στερεάς Ελλάδος (ΛΑΠ Αχελώου), ειδικά για το ορεινό τμήμα των Αγράφων το οποίο υπάγεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, εκεί όπου έχουν επί δεκαπέντε χρόνια εγκαταλειφθεί τα ημιτελή έργα Αχελώου. Γιατί χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρξει αγροτική παραγωγή και χωρίς αγροτική παραγωγή δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για τη Θεσσαλία, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Για όλους αυτούς τους λόγους καλούμε την κυβέρνησή να ενεργοποιηθεί άμεσα στην επανεκκίνηση των έργων Αχελώου».

Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην αίθουσα της ΕΝΠΕ στην Αθήνα, παρουσιάζοντας το Σχέδιο για την αντιμετώπιση των υδατικών κινδύνων της Θεσσαλίας, με αφορμή την επικείμενη εκδίκαση στο ΣτΕ.

Όπως ανέφερε, «για ακόμη μια φορά με το εγκεκριμένο από το υπουργείο Περιβάλλοντος ΣΔΛΑΠ επιβεβαιώνεται ότι η μεταφορά 250 εκατ. κ. μ. νερού ετησίως από την λεκάνη Αχελώου αποτελεί τον βασικό πυλώνα ευστάθειας του υδατικού ισοζυγίου της Θεσσαλίας και μονόδρομο για την επιβίωσή της. Η ολοκλήρωση του φράγματος Συκιάς επί του Αχελώου και της σήραγγας των 17,8 χλμ. που θα επιτρέψει την μεταφορά των υδάτων στην λεκάνη Πηνειού, αποτελούν το πρώτο και βασικό έργο του εγκεκριμένου ΣΔΛΑΠ που πρέπει άμεσα να δρομολογηθεί, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει και από τις εκθέσεις Ελλήνων και ξένων πραγματογνωμόνων, τα έργα κινδυνεύουν από κατάρρευση και το ποτάμιο οικοσύστημα παραμένει επί αρκετά χρόνια «μπαζωμένο».

Τέλος κάλεσε την κυβέρνηση να οριστικοποιήσει τις αποφάσεις της για το μέλλον της Θεσσαλίας, που σχετίζεται τόσο με την ανάλογη πολιτική στη γεωργία και το μείγμα των καλλιεργειών, όσο και με τα αναγκαία τεχνικά έργα (ταμιευτήρες, δίκτυα μεταφοράς κ.α) που θα προστατεύσουν τα οικοσυστήματα μας (υπόγειοι υδροφορείς, Πηνειός, Ταμιευτήρας Κάρλας κλπ.). «Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα επόμενα χρόνια

την λειψυδρία στη Θεσσαλία, ζητάμε παρόμοια αντιμετώπιση όπως αυτή που παρουσιάστηκε πριν λίγες ημέρες για την ΕΥΔΑΠ και την Αττική, δηλαδή πλήρη σχεδιασμό, δέσμευση – εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού- για το χρονοδιάγραμμα, τους οικονομικούς πόρους και τους φορείς που θα υλοποιήσουν τα έργα» κατέληξε.

Η απάντηση των περιβαλλοντικών οργανώσεων

«Η αναχρονιστική εκτροπή του Αχελώου απειλεί τη Θεσσαλία με διαιώνιση της κακοδιαχείρισης του νερού» τονίζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις δίνοντας ευθεία απάντηση στη δημόσια παρέμβαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, οι οποίες μαζί με φορείς της Αιτωλοακαρνανίας έχουν προσφύγει κατά των νέων σχεδιασμών νομιμοποίησης της εκτροπής του Αχελώου, επισημαίνουν ότι:

1. Ποτέ δεν υλοποιήθηκαν ούτε τα πρόσθετα, ούτε τα δρομολογημένα έργα του προηγούμενου σχεδίου διαχείρισης υδάτων Θεσσαλίας (ΣΔΛΑΠ 2017), που θα επέτρεπαν στη Θεσσαλία να ικανοποιήσει τις ανάγκες της με τους δικούς της πόρους. Συγκεκριμένα, το ΣΔΛΑΠ 2017 που είχε εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας περιλάμβανε λεπτομερές πρόγραμμα έργων που τεκμηριωμένα θα κατέληγε σε μηδενισμό του υδατικού ελλείμματος του θεσσαλικού κάμπου. Από εκείνο το πρόγραμμα δεν έχει εφαρμοστεί ούτε το πρόγραμμα εξοικονόμησης ύδατος (το οποίο σημειώνει ότι μπορεί να αποφέρει μέχρι και 20% πραγματική μείωση των κατανάλωσης νερού), ούτε τα μικρά τοπικά και πολύ πιο βιώσιμα έργα ταμίευσης που ήταν δρομολογημένα μέχρι και το 2017 (τα οποία μπορούσαν να προσφέρουν όφελος 67 εκατ. κ.μ. αρδευτικού νερού ανά έτος), ούτε τα «πρόσθετα», τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν 140 εκατ. κ.μ. νερού ανά έτος. Και αυτό διότι όσοι υπόσχονται τώρα εκτροπές ποταμών, δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν τα βασικά – άδειες, χρηματοδοτήσεις, έλεγχο και αξιόπιστη μέτρηση της κατανάλωσης αρδευτικού ύδατος, και την τήρηση ενός βασικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

2. Στο προσβαλλόμενο σχέδιο παρουσιάζεται αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων του θεσσαλικού κάμπου κατά 11%, δηλαδή κατά 300.000 στρέμματα. Οι μεταβολές αυτές είναι εντελώς πλασματικές καθώς βασίζονται στα τελείως αναξιόπιστα και μεθοδολογικά έωλα και ανεξέλεγκτα δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, οργανισμού που έχει τεθεί σε επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συγκεκριμένα, ενώ στα προηγούμενα ΣΔΛΑΠ ο υπολογισμός των αρδευόμενων εκτάσεων του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας βασιζόταν στα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (των ετών 2007 και 2013 αντίστοιχα), ξαφνικά στο επίδικο σχέδιο τα στοιχεία αυτά, παρόλο που ήταν διαθέσιμα, αντικαταστάθηκαν από τις «ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης», τα χωρικά δεδομένα των οποίων αποτελούν ευθύνη του δικαιούχου κάθε αίτησης.

3. Ενώ το μέσο και κάτω τμήμα του είναι ήδη τροποποιημένο, ο άνω Αχελώος είναι σε μεγάλο βαθμό αδιατάρακτο οικοσύστημα που

πηγάζει από την καρδιά της Πίνδου και τώρα απειλείται με εκτροπή μέσω σηράγγων και φραγμάτων στον θεσσαλικό κάμπο.

4. Ο Αχελώος ήδη φιλοξενεί τέσσερα μεγάλα φράγματα και τεχνητές λίμνες που εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς, ενώ εκκρεμούν κι άλλα και τώρα επανέρχεται η πίεση για εκτροπή του. Πώς θα εξυπηρετηθούν όλες αυτές οι χρήσεις όταν εκτραπεί μέσω έργων που σχεδιάστηκαν τη δεκαετία του ’80 και διαστασιολογημένα για τεράστια εκτροπή 1,2 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού;

5. Στο νέο ΣΔΛΑΠ, το οποίο αναθεωρήθηκε πρόσφατα, προστέθηκε εμβόλιμα η εκτροπή του Αχελώου.

6. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, το γιγαντιαίο κόστος της εκτροπής θα μετακυλιστεί κατά κύριο λόγο στους χρήστες, δηλαδή τους Θεσσαλούς αγρότες. Υπενθυμίζεται πως η ΕΕ έχει εδώ και 30 χρόνια διευκρινίσει ότι δεν θα το χρηματοδοτήσει.

7. Τα έργα εκτροπής είναι ασυμβίβαστα με τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική, που προβλέπει την αναδιάρθρωση των υδροβόρων καλλιεργειών και τη μείωση των αρδευόμενων εκτάσεων.

«Η εκτροπή του Αχελώου μόνο να συσκοτίσει μπορεί το αβέβαιο μέλλον μιας Θεσσαλίας που υποφέρει από κακοδιαχείριση των νερών της και πλέον από σοβαρές κλιματικές καταστροφές, ενώ αγνοούνται αδικαιολόγητα σημαντικά έργα για την ανασυγκρότηση και θωράκιση της αγροτικής παραγωγής με βάση τα νέα κλιματικά δεδομένα» αναφέρουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και προσθέτουν: «Επίκεντρο και επείγουσες προτεραιότητες πρέπει να αποτελέσουν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και η αποκατάσταση υποβαθμισμένων φυσικών οικοσυστημάτων που μπορούν να αποτελέσουν την πλέον αποδοτική λύση για την εξασφάλιση επάρκειας ύδατος για άρδευση και τη θωράκιση της Θεσσαλίας απέναντι στις εντεινόμενες κλιματικές καταστροφές».

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα «Συνείδηση»