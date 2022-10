«Πληρώνω όσο πετάω» στο Αγρίνιο, πιλοτική εφαρμογή στην περιοχή του Πανεπιστημίου σύμφωνα με την εφημερίδα “Συνείδηση”, η οποία αναφέρεται στην πρόταση του Δήμου Αγρινίου στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Πρόταση ύψους 1,2 εκατ. ευρώ για πιλοτική δράση χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων στο πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ και την πρόσκληση που αφορά «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort» θα υποβάλλει ο Δήμος Αγρινίου.

Η πρόσκληση που απευθύνεται στους Δήμους με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων, εστιάζει σε πιλοτική εφαρμογή του «Πληρώνω όσο Πετάω», με στόχο την λειτουργία του ως κινήτρου για την αύξηση της διαλογής στην πηγή και αντικινήτρου για την μείωση υπολειμματικών σύμμεικτων σε δημοτικό επίπεδο. Η πρόσκληση αφορά δράσεις με αυστηρά πιλοτική εφαρμογή που θα υλοποιηθούν δοκιμαστικά σε επιλεγμένους τομείς ή γειτονιές.

Ο Δήμος Αγρινίου στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης θα υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων στο Δήμο Αγρινίου».

Η εν λόγω Πράξη θα εφαρμοστεί στην περιοχή του Πανεπιστημίου (νότια είσοδος τη πόλης) του Δήμου Αγρινίου, πληθυσμού 7.000 κατοίκων, και θα αποτελείται από τρία υποέργα:

· Υποέργο 1: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού προσωρινής- αποθήκευσης απορριμμάτων · Υποέργο 2: Προμήθεια ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού (ειδικά ζυγιστικά- συστήματα) και Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας υποστήριξης του συστήματος ΠοΠ. · Υποέργο 3: Γενικές υπηρεσίες υποστήριξης – παρακολούθησης του πιλοτικού- προγράμματος και ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων

Η πρόταση του Δήμου Αγρινίου έχει προϋπολογισμό 1.246.000€.

Η λογική του «Πληρώνω όσο πετάω» είναι ο κάθε δημότης να πληρώνει ανάλογα τα απορρίμματα που πετάει και στόχος να αυξηθεί η διαλογή στην πηγή, να φθάνουν όσο το δυνατόν λιγότερα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ και να προστατευθεί το περιβάλλον.

Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις με κάποια από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα να εντοπίζονται στη Γερμανία, την Ιταλία και το Βέλγιο. Το σύστημα αυτό στην Ιταλία έχει επιτύχει υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και σημαντική μείωση των απορριμμάτων. Στο Βέλγιο, εφαρμόστηκε ένα σύστημα με προπληρωμένες σακούλες όπου λαμβανόταν υπ’όψιν το βάρος και παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του ποσοστού της ανακύκλωσης το οποίο προσέγγισε το 71%.

Στην Ελλάδα, η σχετική νομοθεσία ψηφίστηκε πρόσφατα και προβλέπει η εφαρμογή του «Πληρώνω όσο πετάω» να είναι υποχρεωτική για τους μεγάλους Δήμους από τον Ιανουάριο του 2023, ενώ για όλους τους Δήμους με πληθυσμό πάνω από 20.000 κατοίκους θα είναι υποχρεωτική από το 2028.

Ωστόσο σε πρώτη φάση η εφαρμογή θα είναι πιλοτική και στους μεγάλους δήμους, αφού μέχρι 1/1/2023 δεν προλαβαίνουν να αναπτύξουν τις υποδομές που απαιτούνται. Ακόμη κι έτσι όμως η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος θα δείξει πόσο έτοιμοι είμαστε και οι πολίτες να αλλάξουν συμπεριφορά στο συγκεκριμένο θέμα, αφού καλούμαστε να υιοθετήσουμε μια νέα κουλτούρα όσον αφορά στην παραγωγή αποβλήτων και την ανακύκλωση.

Συνοπτικά το πιλοτικό πρόγραμμα που προτείνεται θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

· Ρεύματα αποβλήτων, σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα υλικά, · διαχωρισμός των αποβλήτων στην πηγή μέσω σάκων διαφορετικού χρώματος και συγκεκριμένου όγκου, · τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου αναγνώρισης επί των κάδων προσωρινής απόθεσης των σάκων, · χορήγηση μοναδιαίων κωδικών στους χρήστες. · Η μέτρηση των παραγόμενων αποβλήτων θα γίνεται με την καταγραφή των ποσοτήτων των σάκων ανά ρεύμα αποβλήτων (συνολικός όγκος ανά ρεύμα).

Οι έξυπνες νησίδες που θα δημιουργηθούν θα διαθέτουν σύστημα ταυτοποίησης χρηστών, σύστημα ζύγισης και σύστημα ελέγχου πληρότητας των κάδων. Το σύστημα ταυτοποίησης χρηστών της έξυπνης νησίδας θα διαθέτει τη δυνατότητα εγγραφής και διαχείρισης των χρηστών, καταγραφής και αντιστοίχισης ζυγίσεων με τις κάρτες και τους χρήστες, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης διαφορετικών κατηγοριών υλικών κατά τη ζύγιση.

Προβλέπεται η διανομή καρτών δημότη για την αναγνώριση και ταυτοποίηση των χρηστών, επαναχρησιμοποιούμενων σάκων για την απόρριψη των ανακυκλώσιμων υλικών, βιοδιασπώμενων σάκων και μικρών οικιακών κάδων για την συλλογή και απόρριψη των βιοαποβλήτων.

Το σύνολο των δεδομένων του προγράμματος θα συγκεντρώνονται σε ειδική πλατφόρμα που θα έχει τη δυνατότητα να συλλέγει σε ένα ενιαίο σύστημα πληροφοριών το σύνολο των δεδομένων από τις γωνιές ανακύκλωσης, τους δημότες, όλους τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς και στην συνέχεια να επεξεργάζεται, να διαμορφώνει διαδικασίες και να παρουσιάζει με κατάλληλο τρόπο τα δεδομένα.

Επιπλέον η πλατφόρμα, θα παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής του χρήστη – πολίτη στο σύστημα, καθώς και της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων από τα επιμέρους ζυγιστικά συστήματα των κάδων με σκοπό την παρακολούθηση του προγράμματος και την εξαγωγή κατάλληλων αναφορών.

Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα “Συνείδηση”

