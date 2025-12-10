Πληρωμές 3,8 δισ. ευρώ στους αγρότες το 2025 από ΟΠΕΚΕΠΕ, Κρατικό Προϋπολογισμό και ΕΛΓΑ

Κατά το διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025 προβλέπεται ότι θα έχουν καταβληθεί στους αγρότες 3,8 δις ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον ΕΛΓΑ.

Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί στους αγρότες 2,6 δις ευρώ και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα πληρωθεί επίσης 1,2 δις ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Αναλυτικότερα:

ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται:

Μέσω του 1ου Πυλώνα (ΕΓΤΕ) πληρωμές 1.685.910.000 δισ. ευρώ

Μέσω του 2ου Πυλώνα (ΕΓΤΑΑ) πληρωμές 1.533.900.000 δισ. ευρώ.

Για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου, πληρωμές 30,17 εκατ. ευρώ.

Οι ενισχύσεις de minimis συνολικό ποσό 72,25 εκατ. ευρώ (με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό)

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ευλογιάς και τη στήριξη των κτηνοτρόφων:

Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί συνολικά 93 εκατ. ευρώ ( για θανατώσεις ζώων, κόστος ζωοτροφών)

Στο επόμενο στάδιο, θα καταβληθούν επιπλέον 92 εκατ. ευρώ ( για θανατώσεις ζώων, κόστος ζωοτροφών, αποζημίωση χαμένου εισοδήματος)

Σε ό,τι αφορά την επιστροφή ΕΦΚ (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στο αγροτικό πετρέλαιο:

μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί πάνω από 56 εκατ. ευρώ και

θα γίνει νέα καταβολή επί πλέον 28 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του έτους με βάση την απόφαση του πρωθυπουργού για αύξηση κατά 50% του διαθέσιμου ποσού.

ΕΛΓΑ

Την ίδια στιγμή, ο ΕΛΓΑ έχει πιστώσει στους λογαριασμούς των αγροτών 175,5 εκ ευρώ. (143,5 ΕΛΓΑ, 32 ΚΟΕ).

Ενώ μέχρι τέλος του έτους θα πληρώσει 155 εκ. ευρώ (120 εκ. ευρώ προκαταβολή ζημιών 2020-2025 και 35 εκ ευρώ αποκατάσταση φυτικού κεφαλαίου Daniel).

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Στο επόμενο διάστημα, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, αναμένονται οι εξής πληρωμές: